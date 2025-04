Une grande nouveauté pour le Tour de Romandie

Richard Chassot a expliqué la nouvelle formule du prix de la combativité sur le Tour de Romandie. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est dans l'ambiance feutrée du Théâtre Pré-aux-Moines de Cossonay que le Tour de Romandie a décidé d'organiser le lever de rideau pour sa 78e édition, qui aura lieu du 29 avril au 4 mai. Pourquoi dans cette commune? Car, pour la première fois dans son histoire, la manifestation va faire étape dans ce coin du canton de Vaud. Mieux: Cossonay sera une étape de départ et d'arrivée le vendredi 2 mai puisque le peloton y fera une boucle de 183 km.

Sur la scène du théâtre se sont succédé tour à tour les organisateurs de ce Tour de Romandie. Une édition 2025 qui a la particularité de procéder à quelques changements. La plupart ne vont pas changer la vie des coureurs: animation dans le village, Golden Tickets au sein de la caravane publicitaire ou le lancement d'une newsletter et d'un compte TikTok. Par contre, en plus de la sécurité améliorée, les cyclistes vont devoir s'installer dans un «hot seat» au moment du prologue et du contre-la-montre.

S'inspirer du Giro

Au-delà de tout cela, c'est sans doute autour du prix du plus combatif de la journée et du Tour de Romandie que la différence majeure se fait. «Jusqu'à présent, c'était un jury qui décidait quel coureur remporterait ce prix sur chaque étape», explique Richard Chassot, directeur de l'événement. Désormais, le Romandie s'inspire du Giro. «À 25 km de l'arrivée, il y a une ligne et celui qui la passe en premier est nommé plus combatif de la journée, explique le dirigeant. On accumule ensuite des points.» Et celui qui en a le plus à la fin de la semaine est sacré super-combatif.

«C'est de la logistique opérationnelle, souligne Richard Chassot. Quand on est en course et qu'on veut un jury, on devrait avoir le temps de débattre.» Dans ce genre de moment, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur l'identité du lauréat.

Selon lui, changer de système permettra peut-être «d'apporter une petite dynamique dans le final. Mais peut-être que les coureurs s'en foutront.» Là où ce sera intéressant, ce sera surtout pour les jeunes coureurs qui voudront se mettre en avant et, pourquoi pas, remporter quelques sous en plus.

Quel sera le premier cycliste à remporter ce prix? Réponse le 30 avril prochain, quelque part entre Salvagny et Cormondes, à 25 kilomètres de l'arrivée de la 1re étape à Fribourg.