DE
FR

Après quatre éditions
Clap de fin pour le Big Air de Coire

Il n'y aura plus de Coupe du monde de Big Air à Coire. L'évènement qui a attiré plus de 20'000 spectateurs l'an dernier s'arrête pour des raisons financières, a annoncé la Ville jeudi.
Publié: 16:22 heures
Partager
Écouter
L'étape de Coupe du monde de Big Air de Coire s'arrête après 4 éditions. (Archives)
Photo: GIAN EHRENZELLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

«Malgré l'engagement important de tous les participants, la viabilité économique de l'événement s'est avérée impossible», a indiqué la Ville de Coire jeudi. Plusieurs éditions se sont soldées par des déficits plus importants, rendant impossible une poursuite durable de l'événement. Les autorités de Coire et l'organisateur First Event AG ont donc décidé ensemble de mettre fin à leur collaboration sans autre engagement.

Initialement, cinq éditions de la manifestation avaient été convenues, mais il n'y en aura finalement eu que quatre. L'édition de cette année avait déjà été annulée précédemment en raison des travaux de construction de la nouvelle salle de spectacle du chef-lieu grison.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus