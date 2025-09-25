Clap de fin pour le Big Air de Coire

L'étape de Coupe du monde de Big Air de Coire s'arrête après 4 éditions. (Archives)
Photo: GIAN EHRENZELLER
ATS Agence télégraphique suisse
«Malgré l'engagement important de tous les participants, la viabilité économique de l'événement s'est avérée impossible», a indiqué la Ville de Coire jeudi. Plusieurs éditions se sont soldées par des déficits plus importants, rendant impossible une poursuite durable de l'événement. Les autorités de Coire et l'organisateur First Event AG ont donc décidé ensemble de mettre fin à leur collaboration sans autre engagement.
Initialement, cinq éditions de la manifestation avaient été convenues, mais il n'y en aura finalement eu que quatre. L'édition de cette année avait déjà été annulée précédemment en raison des travaux de construction de la nouvelle salle de spectacle du chef-lieu grison.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec vidéo
Présenté par
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Présenté par
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?