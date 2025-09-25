Il n'y aura plus de Coupe du monde de Big Air à Coire. L'évènement qui a attiré plus de 20'000 spectateurs l'an dernier s'arrête pour des raisons financières, a annoncé la Ville jeudi.

Clap de fin pour le Big Air de Coire

L'étape de Coupe du monde de Big Air de Coire s'arrête après 4 éditions. (Archives) Photo: GIAN EHRENZELLER

«Malgré l'engagement important de tous les participants, la viabilité économique de l'événement s'est avérée impossible», a indiqué la Ville de Coire jeudi. Plusieurs éditions se sont soldées par des déficits plus importants, rendant impossible une poursuite durable de l'événement. Les autorités de Coire et l'organisateur First Event AG ont donc décidé ensemble de mettre fin à leur collaboration sans autre engagement.

Initialement, cinq éditions de la manifestation avaient été convenues, mais il n'y en aura finalement eu que quatre. L'édition de cette année avait déjà été annulée précédemment en raison des travaux de construction de la nouvelle salle de spectacle du chef-lieu grison.