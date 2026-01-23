Le grand public se souvient de son ascension d'El Capitain, paroi rocheuse mythique grimpée dans le documentaire oscarisé Free Solo. Presque dix ans plus tard, Alex Honnold s'est trouvé un nouveau défi.
101 étages
Cette fois, pas de paroi rocheuse, mais une immense tour vitrée: la Taipei 101, plus haut gratte-ciel de Taïwan, qui pointe à 508 mètres de hauteur. Par contre, toujours la même méthode: une ascension à mains nues, sans assistance, sans corde ni filet.
Une nouvelle folie, donc, en «solo intégral» pour celui qui dit réaliser le rêve d'une vie en grimpant un tel gratte-ciel. Un rêve qui pourrait se transformer en cauchemar, tant l'effort va être répétitif: enchainer 101 étages semblables.
«Si tu tombes... tu meurs», résume Alex Honnold, père de famille de 40 ans, dans la bande-annonce de «Skyscrapper». En espérant que cela se termine – comme dans Free Solo (non ce n'est pas un spoiler, il est toujours vivant) – en happy end.