L'Américain, célèbre pour son rôle dans le documentaire Free Solo, veut grimper la tour Taipei 101. Un projet fou qui sera diffusé en quasi-direct sur Netflix, dans la nuit de samedi à dimanche.

Alex Honnold se lance un nouveau défi: grimper un gratte-ciel de 508 mètres

Alex Honnold se lance un nouveau défi: grimper un gratte-ciel de 508 mètres

Blick Sport

Le grand public se souvient de son ascension d'El Capitain, paroi rocheuse mythique grimpée dans le documentaire oscarisé Free Solo. Presque dix ans plus tard, Alex Honnold s'est trouvé un nouveau défi.

101 étages

Cette fois, pas de paroi rocheuse, mais une immense tour vitrée: la Taipei 101, plus haut gratte-ciel de Taïwan, qui pointe à 508 mètres de hauteur. Par contre, toujours la même méthode: une ascension à mains nues, sans assistance, sans corde ni filet.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Une nouvelle folie, donc, en «solo intégral» pour celui qui dit réaliser le rêve d'une vie en grimpant un tel gratte-ciel. Un rêve qui pourrait se transformer en cauchemar, tant l'effort va être répétitif: enchainer 101 étages semblables.

«Si tu tombes... tu meurs», résume Alex Honnold, père de famille de 40 ans, dans la bande-annonce de «Skyscrapper». En espérant que cela se termine – comme dans Free Solo (non ce n'est pas un spoiler, il est toujours vivant) – en happy end.