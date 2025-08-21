Lors du pré-programme d'Athletissima, une jeune fille a impressionné son monde. Aimie Decrausaz, 14 ans, a remporté haut la main le 1000 m Gruyère.

La triathlète Aimie Decrausaz a écrasé la concurrence à Athletissima. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Vu les conditions météorologiques ce mercredi à la Pontaise, on serait tenté de dire qu'Aimie Decrausaz (14 ans) était avantagée par rapport à ses concurrentes. Sous la pluie battante d'Athletissima, la spécialiste du triathlon a pu allier ses compétences en natation mais, surtout, en course à pied. Un talent s'est-il révélé ce mercredi soir sur la piste de la Pontaise?

Il faut dire que la Nord-Vaudoise a éclaboussé de son talent les courageux qui avaient pris place sur les coups des 19h, lors du pré-programme. Sur le 1000 m Gruyère Filles, elle a presque mis 10 secondes à sa dauphine (2'46"13). Impressionnant. «Malgré la météo, c'était cool, souligne Aimie Decrausaz. La pluie n'était pas trop forte, donc ça allait.» C'est vrai que comparé à quelques minutes plus tôt, lorsque Emma van Camp ou Ajla del Ponte se sont élancés sur 100 m, on pourrait presque parler d'une accalmie.

Une perte de chaussure

Voilà cinq ans que la jeune Vaudoise s'est mise aux sports d'endurance. Auparavant, elle était spécialisée dans les agrès, venant d'une famille passionnée par la gymnastique. «À 9 ans, on s'est rendus au parcours militaire de Chamblon avec mon prof de sport. Et j'ai remarqué que j'aimais bien courir», sourit Aimie Decrausaz. En plus d'aimer cela, elle le faisait bien: «J'arrivais déjà à suivre les garçons.»

Sauf que cette expérience n'était pas la première en lien avec la course à pied pour l'athlète de Champvent. À 7 ans, elle prend part au 2 kilomètres de Lausanne et termine 27e. Un résultat moyen? Pas vraiment, puisque «j'étais partie derrière et j'avais perdu ma chaussure, puisque quelqu'un m'avait marché dessus.».

Désormais au gymnase

Deux ans plus tard, donc elle se lance dans le triathlon. «J'ai hésité avec l'athlétisme mais je n'étais pas très forte au niveau des lancers. En plus, mon oncle faisait déjà du triathlon.» D'une histoire de famille à une autre, en rejoignant, le TRYverdon.

C'est avec un pic de forme qu'Aimie Decrausaz est arrivée à Athletissima. Mais aussi, avec un gros changement dans sa vie. La Vaudoise vient de débuter son gymnase à Auguste Piccard, à Lausanne: «J'ai pas mal de transports et il faut s'habituer, mais je m'en réjouis.»

Pour le moment, la Vaudoise alterne très bien course à pied et triathlon. «Je me concentre sur les trois disciplines et ce serait cool si, un jour, je pouvais gagner ma vie ainsi», sourit la Vaudoise. En continuant avec de telles performances, cet objectif est totalement atteignable.