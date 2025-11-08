Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal

Alex Marquez: belle victoire dans le sprint du GP du Portugal
Photo: JOSE SENA GOULAO
ATS Agence télégraphique suisse
L’Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté samedi le sprint du Grand Prix du Portugal, disputé à Portimão. Au terme des 12 tours, il a devancé de justesse son compatriote Pedro Acosta (KTM) de seulement 0''120.
L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a complété le podium à 0''637. Les trois hommes ont survolé la course, se dépassant à de nombreuses reprises. Quatrième, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a franchi la ligne avec 5''276 de retard.
Déjà assuré du titre honorifique de vice-champion du monde derrière son frère Marc Marquez - blessé et forfait pour la fin de saison -, Alex Marquez a signé son deuxième succès de la saison en sprint après celui conquis lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone.
