DE
FR

12 tours
Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal

L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté samedi le sprint du Grand Prix du Portugal à Portimao. Au terme des 12 tours, il a précédé son compatriote Pedro Acosta (KTM) de 0''120.
Publié: 16:48 heures
Partager
Écouter
Alex Marquez: belle victoire dans le sprint du GP du Portugal
Photo: JOSE SENA GOULAO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L’Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté samedi le sprint du Grand Prix du Portugal, disputé à Portimão. Au terme des 12 tours, il a devancé de justesse son compatriote Pedro Acosta (KTM) de seulement 0''120.

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a complété le podium à 0''637. Les trois hommes ont survolé la course, se dépassant à de nombreuses reprises. Quatrième, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a franchi la ligne avec 5''276 de retard.

Déjà assuré du titre honorifique de vice-champion du monde derrière son frère Marc Marquez - blessé et forfait pour la fin de saison -, Alex Marquez a signé son deuxième succès de la saison en sprint après celui conquis lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus