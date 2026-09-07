Muay-thaï: Rodriguez vise le titre à Berne

Daniel Rodriguez combat le 26 septembre à Berne pour le titre des Rajadamnern World Series.

Pour la première fois, les Rajadamnern World Series débarquent en Europe avec l’événement «Road to RWS Switzerland» à la Sporthalle Wankdorf. Le Zurichois Daniel Rodriguez, 28 ans et membre de l’élite mondiale du muay-thaï, combattra pour la première fois dans la catégorie des moins de 72,5 kg. Il y affrontera la superstar thaïlandaise et champion en titre Petchmorakot.

Les retrouvailles avec Petchmorakot

Les deux combattants se sont déjà affrontés fin décembre 2025 dans le légendaire Rajadamnern Stadium de Bangkok. Rodriguez avait alors battu Petchmorakot et défendu son titre dans la catégorie des moins de 70 kg. Le Zurichois monte désormais pour la première fois dans la catégorie de Petchmorakot, celle des moins de 72,5 kg. S’il remporte également ce combat revanche, Rodriguez deviendrait champion du Rajadamnern dans deux catégories de poids.

En Thaïlande, Rodriguez a accompli ce dont rêvent de nombreux combattants internationaux de muay-thaï. Il est devenu seulement le 13e non-Thaïlandais à remporter un titre du Rajadamnern, a gagné à deux reprises les Rajadamnern World Series et a été désigné meilleur combattant étranger de muay-thaï par la Sports Authority of Thailand. Son bilan : 50 victoires en 51 combats.

Du muay-thaï de classe mondiale à Berne

Pour cette première européenne, une équipe officielle du Rajadamnern Stadium fera spécialement le déplacement depuis Bangkok. Arbitres et juges veilleront à ce que les combats se déroulent selon les mêmes standards qu’en Thaïlande. La cérémonie du Wai Kru et la musique traditionnelle jouée en direct feront également vivre à Berne toute la tradition du muay-thaï thaïlandais.

L’élite suisse sera elle aussi au rendez-vous : Tim Schlappbach de Berne, Loik Rouge de Genève et Manuel Rifa de Bienne monteront notamment sur le ring. Côté féminin, la Bernoise Audrey Stroubhard, vice-championne du monde WBC et championne suisse, affrontera Zahra Markwalder, originaire de Thurgovie.

Environ 3’000 fans sont attendus à la Sporthalle Wankdorf.

Road to RWS Switzerland bénéficie du soutien de Switzerland Mega Muay Thai et est organisé en collaboration avec Amazing Thailand, l’office officiel du tourisme thaïlandais.

Road to RWS Switzerland RMS Samedi 26 septembre 2026 Sporthalle Wankdorf, Berne Ouverture des portes : 14h00 | Début de l’événement : 17h30 RMS Samedi 26 septembre 2026 Sporthalle Wankdorf, Berne Ouverture des portes : 14h00 | Début de l’événement : 17h30 Billets : Eventfrog

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