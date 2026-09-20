La neutralité est garante de paix

En votant OUI à l'initiative sur la neutralité, nous renforcerons le rôle de la Suisse en tant que lieu de paix, de médiation et d'aide humanitaire.

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La neutralité est un instrument de paix. Si tous les États du monde étaient neutres, il n’y aurait pas de guerres. Depuis des siècles, la Suisse renonce à toute politique de puissance fondée sur la guerre. En tant que pays perpétuellement neutre, elle s’engage à ne pas déclencher de guerre et à ne soutenir aucune partie belligérante. Grâce à sa neutralité, la Suisse a été épargnée par les massacres des deux guerres mondiales.

Solidarité avec les victimes

La neutralité ne protège pas seulement la Suisse : elle sert aussi la paix dans le monde. Ce n’est qu’en restant neutres que nous pouvons apporter notre aide de part et d’autre des fronts. Nous sommes solidaires des victimes, et non des dirigeants et des gouvernements. Pourquoi le Comité international de la Croix-Rouge est-il en Suisse ? Parce que nous sommes neutres. C’est le fondement de notre tradition humanitaire. Grâce à la neutralité, nous pouvons jouer un rôle de médiateur dans les conflits et offrir nos bons offices.

OUI à une neutralité qui a fait ses preuves

Malheureusement, la crédibilité de la Suisse en termes de politique étrangère a souffert ces derniers temps. Le monde ne nous considère plus comme neutres, ce qui affaiblit nos efforts en faveur de la paix, au détriment de la Suisse et du monde entier. L’initiative sur la neutralité rétablira la neutralité suisse éprouvée. Pour que les générations futures puissent elles aussi vivre dans la paix, la sécurité et la liberté, votons OUI à l’initiative sur la neutralité le 27 septembre !