Jean-Noël Jeanneney est à la fois un grand historien et un expert de la vie politique française. Ancien ministre, producteur sur France Culture, il a aussi des racines suisses. Mais sa passion, c'est la République. Une République aujourd'hui très fragilisée.

En bref Jean-Noël Jeanneney, historien reconnu, est l’invité de notre podcast «Républick» pour discuter de l’Histoire de France et de ses mémoires en trois volumes, «Le Rocher de Süsten».

Un entretien sur le rejet des élites, la fragilité de la démocratie, et les tensions entre élites et population.

Un constat inquiétant sur l'effritement du sentiment républicain en France, tout en citant des raisons d’espoir comme le succès des Jeux olympiques et du film «La Bataille de Gaulle». Jeanneney plaide pour une réflexion approfondie sur le fonctionnement des institutions et l'éducation en France.

Richard Werly Journaliste Blick

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Jean-Noël Jeanneney au micro de notre podcast Républick! La preuve, s'il en était besoin, que le regard de Blick sur la France compte en pleine campagne électorale pour la présidentielle d'avril-mai 2027. L'occasion d'accueillir à notre micro l'un des historiens majeurs de la vie politique française, à laquelle sa famille est étroitement associée depuis des décennies. Mais Jean-Noël Jeanneney, c'est aussi une aventure, racontée dans les trois tomes du «Rocher de Süsten», un titre qui ramène à la Suisse et aux contreforts des Alpes.

Pourquoi le «Rocher de Süsten»? Ecoutez ce podcast qui prend du recul sur la France, mais aussi sur la Suisse!

Jean-Noël Jeanneney, avec vous, une fois n'est pas coutume dans ce podcast, nous allons plonger dans l'Histoire de France. Et ce grâce à vous, historien bien connu des auditeurs suisses, notamment les auditeurs de France Culture. Vous produisez depuis des années sur la chaîne de radio française «Concordance des temps», diffusée chaque samedi matin. Vous venez de republier les mémoires de Charles Rist, un économiste français dont nous reparlerons, «Une saison gâtée: Journal de la guerre et de l'occupation» (éd. Biblis). Mais je voudrais commencer par le titre de vos mémoires: «Le Rocher de Süsten» (éd. Seuil). Un rocher qui nous emmène... en Suisse. Racontez-nous...

J'avais une vingtaine d'années. Je revenais de Grèce en 2 chevaux, avec deux amis dans la même voiture. Nous avons descendu du col de Süsten, tout près du Saint-Gothard, et parce qu'il faisait très mauvais, il y avait beaucoup de brume, on voyait pas grand-chose. Nous avons décidé de suivre une grosse voiture américaine. Nous l'avons fait et tout à coup, une espèce d'explosion est survenue et nous avons vu un énorme rocher à quelques mètres devant nous tomber sur la voiture et tuer tous ses occupants. Mon ami qui conduisait s'est arrêté à quelques mètres et j'ai vu tout à coup à ce moment-là à part, ce que dans une vie d'homme comme dans celle d'une civilisation, la part de ce que Voltaire appelait «Sa Majesté le hasard»...

Parlons un peu de la Suisse, ce pays que vous connaissez bien, pour des raisons familiales...

Du côté de ma famille maternelle, on s'enracine en Suisse. J'ai un grand ancêtre arrière-arrière-grand-père qui avait été professeur de botanique à Lausanne au dix-neuvième siècle. Le nom de Chavanne ou le nom de Monod n'est pas inconnu absolument dans votre pays. Et par conséquent, tout enfant, j'ai été non pas marqué par la foi protestante, mais baigné dans une culture, qui incontestablement était proche de cela, avec un certain nombre de traits comme le libre examen, par exemple le refus de se laisser enrôler. Bref, un vent de liberté individuelle.

Jean-Noël Jeanneney, vous êtes l'héritier d'une dynastie politique française. Votre père, Jean-Marcel Jeanneney, ministre du général de Gaulle, votre grand-père Jules Jeanneney, président du Sénat avant et durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, une dynastie politique française vue de Suisse, ça paraît assez étrange. Ça veut dire quoi?

C'est un hasard dont j'ai profité. Je considère que c'est un privilège. Attention, ce n'est pas une bourgeoisie d'argent. Il y a toujours eu beaucoup de méfiance, dans ma famille, à l'égard du monde des affaires. Vous savez, il y avait la BSP, la bonne société protestante, et la HSP, la haute société protestante. Nous appartenions avec fierté à la BSP. Mon grand-père était petit-fils de paysan en Franche-Comté. Il avait fait de bonnes études puis avait bénéficié de la promotion républicaine. Effectivement, il a été parlementaire pendant 40 ans, mais c'est un milieu où on attachait beaucoup de prix à l'université. Mon père a été universitaire, comme je l'ai été.

Entrons dans la partie politique de notre discussion. Vous avez cité la Franche-Comté, où vous avez été élu, mais aussi battu à une élection législative. En France aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur l'exercice du pouvoir. La colère sociale est partout. Une colère dirigée aussi contre les élites. Est-ce un moment critique?

Depuis qu’on a essayé ce régime si difficile à faire perdurer, qu'est la démocratie, il y a toujours eu des tensions. C'était vrai déjà en Grèce, entre ce qu'on appelait le peuple, les classes populaires et les élites. Il faut des élites dans n'importe quel pays. La question est de savoir quel type de recrutement le pays est capable d'adopter pour fournir ces élites-là. Et c'est pourquoi la promotion républicaine est si importante et pourquoi c'est un point qu'il faut observer constamment avec beaucoup d'attention. Et d'autre part, la question est de savoir quel rapport il y a entre les uns et les autres et quel regard on jette du côté des classes populaires sur les élites, quel respect on peut avoir pour elles, quelle méfiance ou autre.

Si vous prenez notre conjoncture actuelle, on voit bien le poids des passions, des jalousies, des incompréhensions. Tout cela dans une temporalité plus brève, qui est la temporalité des incroyables inventions actuelles technologiques qui modifient le fonctionnement de la démocratie et les rapports particulièrement entre les idées et les autres. Prenez l'exemple tout particulier de la transparence. Il est tout à fait légitime à mes yeux qu’un pays demande une transparence à ses dirigeants. C'est tout à fait naturel et une des manières, c'est de s'informer de leur patrimoine. Mais en revanche, je crois qu'une transparence complète devient extrêmement dangereuse. On peut pas gouverner derrière un verre. Quel homme ou femme de qualité entrera dans le champ politique s'il sait que, à chaque instant de sa vie, il sera scruté par des caméras et que ce qu'on aura scruté sera diffusé aussitôt? Cela devient beaucoup plus difficile d'exercer un mandat politique. Le prix à payer est plus grand encore que jadis.

Attention, danger?

Oui. Quand j'ai siégé un moment au gouvernement français, j'ai trouvé tout à fait naturel de donner à une commission spécifique l'état de mes biens et puis des données à la sortie pour qu'on ait vérifié que je n'avais pas brusquement doublé mes actions, que je ne devais pas réfugier celles-ci en Suisse par exemple, c'est tout à fait naturel. Mais en revanche, l'afficher dans la mairie, j'en vois pas l'intérêt. Chaque fois qu'on a été démagogique à cet égard, on a détourné l'élite du désir d'être à la fois présente dans l'activité publique. Or ceux qui en ont le désir sont souvent des honnêtes gens! François Hollande a baissé la rémunération du président de la République. J'ai trouvé que c'était démagogique. Si on veut que ce soient des gens qui soient vraiment dévoués entièrement à tout ça et qui ne se fondent pas sur une fortune héritée, alors il faut avoir le courage de les rétribuer. J'insiste car cette démagogie me heurte toujours.

60 % des Français disent, dans des sondages, qu'un régime autoritaire serait plus capable de mener ce pays que le système démocratique et républicain qu'on connaît aujourd'hui. Vous sentez une forme d'effritement du sentiment républicain en France ou pas?

Nos démocraties sont incroyablement fragiles! Ne l'oublions jamais! La tentation est toujours de se dire que les choses ne marchent pas. Donc cherchons un chef au lieu de penser que la démocratie a comme défi de trouver un gouvernement qui ait de l'autorité sous la surveillance du peuple et pas une ribambelle d'hommes politiques qui se succèdent dans un grand désordre. Cela pousse à réfléchir effectivement à ce que mon cher ami l'historien Michel Winock a appelé la fièvre hexagonale en décrivant toute une série de moments où effectivement la société a explosé et a rejeté le pouvoir. Lorsque c'est une révolte contre un régime démocratique fondé sur des élections libres, c'est plus préoccupant. Et c'est là qu'on retrouve ces différentes temporalités dont je vous parlais, avec un sentiment de fragilité, d'incertitude lorsqu'il y a une tension qui se crée entre les élites et le peuple, qui d'ailleurs n'est pas toujours fondée sur des réalités concrètes.

A chaque fois que des révolutions ont eu lieu en France, il y a eu la rencontre entre la montée d'un mécontentement contre une certaine autocratie et les difficultés liées à la conjoncture économique, la faim, la misère. Et puisque vous me dites qu'on peut être inquiet actuellement, effectivement, les sondages qui ont l'air de porter vers le pouvoir, peut-être Madame Le Pen. Imaginons sa photo dans toutes les ambassades et toutes les préfectures. La fille de quelqu'un qui a eu des comportements que j'ai pas besoin de rappeler, mais qui, à l'égard de l'occupant, du nazisme, des camps de concentration, de la guerre d'Algérie, a incarné tout ce qu'un bon républicain peut vraiment détester ou en tout cas redouter. Alors qu'on en soit là vraiment, si on n'était pas inquiet, ce serait qu'on se réfugierait dans je ne sais quelle bulle un peu dérisoire. Non, vraiment, on peut être inquiet maintenant, c'est une occasion de réfléchir à ce qu'on peut faire et puis aussi de chercher, vous m'y incitiez il y a un instant, des raisons d'espérer. Et tout à coup, il y a des événements qui donnent espoir.

Alors justement, les raisons d'espérer, quelles sont-elles pour vous? Jean-Noël Jeanneney, en ce moment, qu'est-ce que vous citeriez spontanément?

Je citerai deux événements qui m'ont beaucoup marqué, c'est les Jeux olympiques d'une part, et d'autre part, tout récemment, le succès du film consacré au général de Gaulle, «La bataille de Gaule», qui maintenant a connu 6'000'000 de spectateurs (...) Franchement, si de Gaulle n'avait pas existé en 1958, je suis pas sûr qu'on aurait évité la guerre civile.

Je n'ai pas senti, chez vous, cette ferveur pour le référendum que j'ai plutôt pour ma part tendance à avoir. Le référendum, on sent, peut-être que je me trompe, que vous vous en méfiez?

Quand je regarde la Suisse, je m'en méfie pas toujours, puisque j'ai été tellement heureux de voir que vos compatriotes, mon cher Richard, ont rejeté la suppression de la redevance télévisuelle. Quand j'étais au gouvernement, j'avais obtenu que Bérégovoy ne la supprime pas. Et depuis, on a commis avec Macron et d'autres, on a commis le qui consistait à le supprimer, ça permet la longue durée de la réflexion. Mais quand j'ai vu que vous aviez choisi cela, ça m'a intéressé. En revanche, il me semble qu'il y a eu des référendums sur l'immigration qui étaient peut-être moins conformes à une.

En réalité, ça dépend tout à fait des cas. Je ne peux pas avoir des propos généraux là-dessus. Quand de Gaulle a utilisé le référendum pour conduire progressivement la nation à l'évidence qu'il fallait l'indépendance algérienne, ça a été très efficace. Mais la tentation de faire des référendums sur des questions qui entraînent des passions, par exemple l'immigration, et où il est très difficile de répondre par oui ou par non, c'est la grande faiblesse. Référendum, c'est dire oui ou non. Est-ce que vous supprimez la redevance? Non, bravo, très bien, c'est clair, mais beaucoup dans d'autres cas, qu'est-ce que vous voulez faire de l'immigration? L'immigration, c'est comment, qui, combien? Comment passer de l'immigration à l'assimilation, à l'intégration, etc.? Tout ça ne peut pas se réduire dans la simplicité d'un référendum.

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