Monica Shanone Ongmilane est l'une des coordinatrices de Renouveau lycéen, l'une des associations françaises les plus engagées dans le mouvement actuel de protestation et de revendications. Elle dit ses vérités au micro de Républick.

Richard Werly Journaliste Blick

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Elle a rencontré, au sein de délégations de lycéens, Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu et le ministre de l'Intérieur, et aussi – bien sûr – celui de l'Education nationale. Monica Shanone Ongmilan est l'une des voix des lycéens français en colère. Pour notre podcast Républick, elle dit sa volonté, et celle de sa génération, de continuer à se battre.

Bonjour Monica Shanone Ongmilan, on a eu l'occasion de vous voir sur différents plateaux de radio ou de télévision. Je rappelle que vous faites partie d'une organisation qui s'appelle Renouveau lycéen. Avez-vous le sentiment qu'on est en phase de sortie de crise?

Sincèrement, reste à voir ce qui va se passer au fur et à mesure des semaines, parce qu'on a toujours des lycéens qui sont mécontents et qui continuent à bloquer leur lycée, ce qui est totalement légitime. Pourquoi? Parce que ce qu'on nous donne, ce qu'on nous met sur la table, ce sont des réformes. Ces réformes, est-ce qu’elles vont perdurer dans le temps et est-ce qu’elles vont être mises en place? La question, c'est qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il y a des lycéens qui ont toujours peur. Et c'est également aussi pour ça qu'on a des lycéens qui continuent à bloquer leur lycée. J'ai peur et je ne sais pas ce qui va se passer, tant bien même que je ne serai pas lycéenne en 2028, mais dans les études supérieures.

Monica Shanone Ongmilan, vous êtes lycéenne en bac pro. Alors, bac professionnel en France, ça veut dire que vous êtes à côté de la filière générale. Vous êtes lycéenne en région parisienne. Je sais que vous militez pour que justement les passerelles entre les bacs professionnels et les formations générales soient plus grandes. A quel moment vous êtes-vous dit, Monica, «je veux me mobiliser, moi aussi je suis en colère, j'y vais, je bloque mon lycée»?

Lorsque j'ai réalisé que dans nos classes, les rideaux étaient... en papier! Cela vous donne une idée de la situation matérielle des établissements scolaires. J'ai voulu également me mobiliser parce que, en tant qu'élève en terminale de bac professionnel, j'ai moins de chances de faire ce que je veux faire comparé au bac général, ce qui est normal. Mais la question, c'est qu’il n'y a pas d'égalité des chances, pas de méritocratie. Parcoursup, c'est un algorithme qui va décider de ce que tu vas faire l'année prochaine après ton bac lorsque tu es en terminale. Et si je suis refusée de partout vis-à-vis de cet algorithme-là, je me retrouve sans rien et mon rêve, ce que je veux faire depuis toute petite, je ne pourrai pas y accéder tout simplement à cause d'une chose qui a été mise en place pour nous fermer des portes.

C'est un mot qui revient systématiquement: Parcoursup. Donc je rappelle qu'en France, Parcoursup, c'est ce logiciel, cet algorithme. Vous devez entrer vos données, entrer votre dossier et, a priori, vous faites un certain nombre de choix pour dire dans quelle université vous voulez aller. Là, vous allez nous le dire et me le confirmer, le problème qui est posé, c'est la sélection. Au fond, vous, les lycéens en colère, vous soupçonnez cet algorithme de ne pas être neutre, c'est-à-dire de ne pas juger tout le monde sur le même plan. Est-ce que je me trompe?

Totalement, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a demandé la suppression des lycées d'origine et du nom et prénom. Et la chose qu'on trouve totalement regrettable, c'est que cette chose va être mise en place en septembre 2027, sachant que nous, lycéens en terminale, donc la génération 2009, nous, ce qu'on veut, c'est cette réforme-là maintenant, parce que c'est dans l'urgence et parce qu'on a participé au plus grand blocage des lycées. On se fout un petit peu de nous. On repousse la chose encore et encore parce qu'ils pensent qu'il y aura une sortie de crise. Savez-vous que le ministre de l'Intérieur nous a dit qu’au tout début de notre mouvement, il ne prêtait pas forcément attention parce que c'était un mouvement de jeunes. On était cagoulés, on brûlait des poubelles, on criait qu'on était mécontents. Mais au fur et à mesure que notre mouvement a pris de l'ampleur, que ce soit en région parisienne, même partout en France, les personnes qui se battent contre la misère nous ont rejoints. Il s'est dit que ce mouvement, c'était un mouvement de grandes personnes. Il a dit des mots paternalistes, des mots infantilisants. Il nous a sous-estimés. C'est pour ça qu'on est en colère.

Vous vous sentez méprisés? Vous avez utilisé le mot.

Exactement. On nous reproche sans cesse qu'on est une génération qui ne bouge pas. C'est une génération qui est tout le temps accro au téléphone. C'est complètement faux. Il y a des jeunes engagés comme moi qui se mobilisent depuis plusieurs semaines pour qu'on donne droit et raison à leurs revendications.