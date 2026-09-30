Après les votations, partis et commentateurs invoquent volontiers le «message» du peuple. Mais un scrutin ne répond qu’à une question précise: le reste relève souvent de l’interprétation politique selon Claude Ansermoz.

Le peuple a toujours raison. Mais on lui fait dire n’importe quoi

Le peuple a toujours raison. Mais on lui fait dire n’importe quoi

Claude Ansermoz Rédacteur en chef en charge des contenus

Le peuple a toujours raison. Mais cela n’empêche pas tout le monde de lui faire dire ce qui l’arrange.

Au lendemain des votations, c’est devenu un petit rituel. Vainqueurs comme vaincus ne se contentent jamais vraiment du résultat. Le peuple n’aurait pas seulement dit oui ou non à une question précise: il aurait envoyé un «signal», exprimé une «volonté», exigé un «changement de cap». Et, par un heureux hasard, cette volonté populaire ressemble presque toujours au programme de celui qui prétend l’avoir comprise.

Un «message» qui change selon celui qui l’écoute

Prenons la neutralité. Le rejet massif de l’initiative de Pro Suisse permet de dire une chose assez simplement: une nette majorité des votants ne voulait pas de ce texte. C’est déjà beaucoup. Mais cela ne suffit manifestement pas.

Les uns y voient aussitôt la preuve que la population souhaite une autre conception de la neutralité, davantage d’ouverture vers l’Europe ou une politique étrangère plus souple. Les autres y lisent au contraire le signe d’un peuple insuffisamment averti des dangers qui menaceraient la souveraineté du pays.

A l’UDC, le peuple est souverain… sauf quand il se trompe

À l’UDC, la réaction est particulièrement révélatrice. En mêlant le scrutin sur la neutralité à celui sur l’alimentation, lui aussi largement rejeté, le parti brandit déjà la menace de la «tutelle» ou du «diktat» de l’Union européenne en vue des prochaines votations sur les accords avec Bruxelles.

« Voilà une curieuse manière de célébrer la démocratie directe »

Il va jusqu’à mettre en garde contre «des politiciens sans plus aucun attachement pour leur pays qui siègent au Palais fédéral». Voilà une curieuse manière de célébrer la démocratie directe.

Lorsque le peuple vote dans le sens souhaité, il est souverain et clairvoyant. Lorsqu’il vote autrement, on soupçonne aussitôt qu’il n’a pas bien compris les enjeux, qu’il a été mal informé ou que ses représentants ne défendent plus vraiment le pays. Mais le phénomène ne s’arrête évidemment pas à l’UDC.

Et dans le canton de Vaud?

La victoire de la droite économique sur la baisse d’impôts peut, elle aussi, être interprétée de plusieurs manières. On peut y voir le souhait de contenir les dépenses de l’État. Une défiance envers le gouvernement. Une inquiétude face au coût de la vie et au pouvoir d’achat.

Probablement un mélange de tout cela, selon les électeurs. Mais là encore, le résultat est rapidement sommé de dire davantage qu’il ne dit.

Et voilà déjà le bouclier fiscal

Certains veulent désormais remettre sur la table un bouclier fiscal. Le raisonnement est tentant: puisque les Vaudois ont accepté une baisse générale de 12% de l’impôt cantonal, ils voudraient donc aussi limiter davantage la charge fiscale des contribuables les plus fortunés.

Peut-être. Mais ce n’est tout simplement pas la question à laquelle ils ont répondu. On peut défendre le bouclier fiscal. On peut même considérer qu’il s’inscrit logiquement dans une politique de baisse de la fiscalité.

Mais transformer un vote sur une mesure précise en mandat populaire pour une autre mesure, qui n’était pas soumise au scrutin, revient exactement à faire parler le peuple à sa place.

Un oui. Un non. Et puis?

C’est tout le paradoxe du commentaire politique après une votation. Chacun invoque la volonté populaire, mais chacun s’empresse de la prolonger au-delà de ce qui a réellement été décidé.

Or le fameux «peuple» n’est pas un personnage doté d’une pensée unique. Il est composé de citoyens aux motivations différentes, parfois contradictoires, qui votent sur des objets complexes pour des raisons tout aussi diverses. Et c’est déjà beaucoup leur demander que de répondre à la question exacte qui leur est posée.

Un oui. Un non. Le reste appartient aux partis, aux gouvernements, aux éditorialistes et aux stratèges. Ils ont le droit d’interpréter les résultats. Ils ont le droit d’en tirer des enseignements. Ils ont même le droit d’essayer d’en faire un tremplin pour leur propre programme.

Mais ils pourraient au moins éviter de présenter leurs propres desiderata comme la voix du souverain. À force de vouloir faire parler le peuple après chaque scrutin, on finit surtout par ne plus l’écouter.