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Vidéo: Un homme s'en prend à un centre administratif avec une pelleteuse
Grosse colère en Chine
Un homme s'en prend à un centre administratif avec une pelleteuse
Le 9 novembre, en Chine, un homme a endommagé un bâtiment administratif à l'aide d'une pelleteuse. L'individu de 47 ans a été intercepté.
Publié: il y a 2 minutes
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