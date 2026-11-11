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Grosse colère en Chine
Un homme s'en prend à un centre administratif avec une pelleteuse

Le 9 novembre, en Chine, un homme a endommagé un bâtiment administratif à l'aide d'une pelleteuse. L'individu de 47 ans a été intercepté.
Publié: il y a 2 minutes
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