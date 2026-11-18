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Une tempête surprend la délégation du Qatar à woncatterrissage à Berne
A son atterrissage à Berne
Une tempête secoue la délégation du Qatar
Les représentants du gouvernement qatari ont connu mardi un voyage mouvementé vers la Suisse. C'est ce que montrent les vidéos prises par Matthias Hänni, un passionné d'aviation.
Publié: il y a 2 minutes
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