«Nous devons former plus de soignants. C'est inscrit dans la Constitution!»

1/5 Si le personnel manque, des lits doivent être fermés et les hôpitaux perdent des recettes. Un cercle vicieux.

Peter Aeschlimann

À Berne, sur la porte des bureaux de l'Association suisse des soins infirmiers, on peut lire l'inscription: «Pension Eden». Autrefois, les dames âgées avec une bonne situation financière venaient s'y reposer après un séjour à l'hôpital. Mais la situation est loin d'être paradisiaque pour les soignants dans notre pays.

La semaine dernière, la consultation sur le deuxième paquet de mesures visant à mettre en œuvre l'initiative sur les soins s'est terminée. Yvonne Ribi, la directrice de l'association, n'est pas encore satisfaite. Dans un entretien avec Blick, elle demande des améliorations. Selon elle, il est urgent que le gouvernement esquisse comment il compte financer l'amélioration des conditions de travail dans le domaine des soins. Interview.

Madame Ribi, sur une échelle de 1 à 10, comment se portent les soignants dans le pays?

5-6.

Donc moyennement...

Exactement. Il y a beaucoup de marge de progression.

Où le bât blesse-t-il?

Certains hôpitaux se plaignent d'une pénurie chronique de personnel soignant. C'est un problème à plusieurs égards: si l'on ferme des lits, les recettes baissent. Si l'on continue à les exploiter malgré le manque de personnel, il en résulte une surcharge de travail pour les infirmiers. Les employés doivent alors presque se déchirer pour répondre aux besoins des patients.

Comment briser ce cercle vicieux?

Avec suffisamment de personnel! Cet objectif est inscrit dans la Constitution fédérale depuis l'adoption de l'initiative sur les soins infirmiers il y a trois ans. Nous devons former davantage de personnes et bien entendu veiller à ce que le plus grand nombre possible reste fidèle à sa profession.

Il faut tout mettre en œuvre pour que davantage de soignants entrent dans le système et y restent ensuite, déclare Yvonne Ribi dans un entretien avec Blick.

Comment y parvenir?

En améliorant les conditions de travail. Il faut des plans d'intervention qui permettent d'avoir une vie de famille à côté du travail, des salaires plus justes et des mesures qui permettent de lutter contre les contraintes psychiques et physiques pendant le travail.

Qu'est-ce qui rend le travail si dur?

Lorsqu'on commence une garde, on se voit attribuer un certain nombre de patients. Si l'un d'entre eux décompense, vous avez moins de temps à consacrer aux autres, il se peut même que vous les négligiez. Ne pas pouvoir satisfaire tout le monde comme on l'attend de soi-même est une lourde charge pour les soignants. Et lorsqu'il arrive quelque chose, c'est une tragédie pour toutes les personnes concernées.

Certains cantons ont récemment lancé des offensives de formation. Voyez-vous déjà des résultats?

Le fait que le centre de formation Xund à Lucerne enregistre un nombre record d'inscriptions parmi les infirmières me réjouit incroyablement. C'est le métier le plus formidable qui soit. L'offensive de formation fait partie de la première étape de la mise en œuvre de l'initiative sur les soins infirmiers. Les étudiants qui commencent une formation en soins infirmiers peuvent demander un soutien financier au canton. Actuellement, c'est le fédéralisme pur et dur qui prévaut: en Argovie, il faut avoir 25 ans, dans le canton de Berne 27 ans, et ainsi de suite. Il y a donc un risque de tourisme de formation. C'est pourquoi nous souhaitons une harmonisation de ces prestations de soutien.

Resterons-nous dépendants des infirmières étrangères jusqu'à ce que l'offensive de formation porte ses fruits?

Et même au-delà. Dans les soins infirmiers, il y a toujours eu une part de collègues avec des diplômes étrangers. Sans eux, rien ne serait possible. Mais en aucun cas nous ne devons compter sur ce recrutement. Car les gouvernements de nos pays voisins ont, eux aussi, compris qu'ils avaient besoin de leur personnel soignant. Ils améliorent désormais leurs conditions d'embauche. Je m'attends à ce que le recrutement à l'étranger devienne plus difficile à l'avenir – malgré des salaires comparativement plus élevés en Suisse.

Où les conditions de travail sont-elles meilleures aujourd'hui qu'il y a cinq ans?

Partout où l'on a reconnu les signes du temps et où on a investi pour des améliorations. Le canton du Valais, par exemple, a investi plus de 40 millions de francs dans des projets d'amélioration des conditions de travail. La conséquence directe a été l'augmentation de 40 postes dans les hôpitaux.

«Il est tout à fait clair, et c'est une conséquence directe de la démographie, que les soins infirmiers coûteront plus cher à l'avenir»

Mais de nombreux hôpitaux sont déjà dans le rouge aujourd'hui...

Nous dépensons 90 milliards de francs dans le secteur de la santé. Sachant que le nombre de personnes qui dépendent de nos prestations va encore augmenter, nous devons bien réfléchir à la manière dont nous allons investir cet argent à l'avenir. Un baby-boomer me disait récemment: «Nous avons toujours été trop nombreux. À l'école, lors de la recherche d'une place d'apprentissage, et bientôt sans doute aussi dans les maisons de retraite.» Il est tout à fait clair, et c'est une conséquence directe de la démographie, que les soins infirmiers coûteront plus cher à l'avenir.

Comment cela sera-t-il financé?

Le deuxième paquet de mesures du Conseil fédéral pour la mise en œuvre de l'initiative sur les soins était en consultation jusqu'à jeudi dernier. En réalité, il y manque un plan pour financer les améliorations des conditions de travail. Le calcul est pourtant simple: plus la qualité des soins est élevée à l'hôpital, plus les patients peuvent en sortir rapidement. Cela permet d'économiser des coûts.

De votre point de vue, le Conseil fédéral n'a donc pas fait son travail?

Seulement à moitié. Le deuxième paquet est décisif, c'est pourquoi nous sommes allés voter à l'époque. Ce qui manque, ce sont des réflexions sur la dotation en personnel: combien de soignants devront à l'avenir s'occuper d'un patient ou d'une patiente? Et comme nous l'avons déjà mentionné, le financement des améliorations n'est pas clair non plus. Le Conseil fédéral doit impérativement améliorer ce point et fournir différents modèles avec une évaluation des conséquences financières. Si j'étais une politicienne, je demanderais: «Combien cela coûte-t-il et qui va payer?» Le débat sera retardé si nous ne parlons pas de choses concrètes.

«En disant oui à l'initiative sur les soins, le peuple a donné un mandat: l'amélioration des conditions de travail dans le domaine des soins»

De quels moyens de pression disposez-vous pour accélérer le processus ?

Personne ne peut se permettre de ne pas investir dans les soins. C'est ce que les politiques doivent sans cesse se rappeler. Les conséquences seraient plus de souffrance et des coûts plus élevés parce que les gens iraient moins bien. En disant oui à l'initiative sur les soins, le peuple a donné un mandat: l'amélioration des conditions de travail dans le domaine des soins.

Quelle est la part de responsabilité de votre branche dans l'amélioration de la situation?

La transformation numérique est centrale pour moi. Aujourd'hui, presque tout le monde a un gadget au poignet qui mesure le pouls, la saturation en oxygène ou la tension artérielle. Mais les soignants continuent de se précipiter de lit d'hôpital en lit d'hôpital pour obtenir ces informations avec un thermomètre et un tensiomètre. C'est inefficace.

Alors, à l'avenir, tout le monde recevra une smartwatch à l'entrée de l'hôpital?

Pourquoi pas? Si la numérisation aide à libérer des ressources qui peuvent être mieux utilisées ailleurs et de manière plus raisonnable, cela a du sens.

Vos collègues réclament une semaine de 35 heures. Est-ce réaliste?

Je peux bien sûr le comprendre. Les soins sont un métier difficile. Psychologiquement et physiquement. Beaucoup ne peuvent même pas travailler à temps plein, tant la charge de travail est importante. C'est la liberté de choix qui fait la différence. Il faut des modèles de travail flexibles qui veillent à ce que le plus grand nombre possible de soignants entrent dans le système et y restent ensuite.