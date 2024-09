Voyager en Grande-Bretagne sera plus compliqué à partir d'avril

Michael Hotz

Les touristes européens devront désormais demander un permis d'entrée pour se rendre à Londres. Photo: keystone-sda.ch

Londres fait partie des destinations de city-trip les plus appréciées des voyageurs suisses. La capitale de la Grande-Bretagne est accessible en avion en 100 minutes environ au départ de Zurich. Ceux qui disposent d'un peu plus de temps peuvent également prendre le train – avec un arrêt intermédiaire et un changement à Paris.

Depuis octobre 2021, la carte d'identité ne suffit plus pour entrer au Royaume-Uni, le passeport est obligatoire. Et à partir du printemps prochain, le voyage sera un peu plus compliqué, car il faudra alors une autorisation de voyage électronique - appelée Electronic Travel Authorisation (ETA). A quoi faut-il s'attendre?

Que signifie l'obligation de l'ETA?

L'autorisation électronique de voyage est une mesure visant à réguler les entrées dans le pays. Les autorisations sont «liées numériquement au passeport d'un voyageur et garantissent que des contrôles de sécurité plus approfondis sont effectués», a fait savoir le ministère britannique de l'Intérieur lors de l'introduction de cette règle.

L'obligation d'ETA pour entrer en Angleterre, en Irlande du Nord, en Écosse ou au Pays de Galles existe déjà pour certains pays arabes du Proche-Orient, elle s'appliquera à l'avenir également aux pays qui n'exigent pas de visa.

Un système similaire existe entre autres aux États-Unis, au Canada et en Australie. L'UE prévoit également d'introduire une autorisation de voyage électronique au cours du premier semestre 2025.

Quand doit-on l'utiliser?

Pour les Européens – et donc aussi pour les voyageurs suisses – l'obligation de l'ETA s'appliquera à partir du 2 avril 2025. Elle entrera déjà en vigueur le 8 janvier pour les autres nationalités.

Que dois-je faire pour l'obtenir?

Vous devez impérativement demander l'ETA avant votre départ pour les entrées après le 2 avril. Vous devrez alors recevoir l'autorisation dans les trois jours ouvrables suivants, mais cela peut prendre un peu plus de temps selon le gouvernement. Vous pouvez demander l'ETA à partir du 5 mars 2025 en ligne sur le site web du gouvernement ou via l'application (Google Play ou Apple Store). Vous devrez télécharger une photo de toi et répondre à certaines questions. L'autorisation est envoyée par e-mail.

Combien coûte l'ETA?

Selon le gouvernement, l'autorisation de voyage coûte 10 livres, soit l'équivalent de 11 francs.

Quelle est sa durée de validité ?

L'ETA est valable deux ans. Pendant cette période, elle permet des entrées multiples au Royaume-Uni ainsi qu'un séjour de six mois au maximum.

Qui est exempté de cette obligation?

Seuls les citoyens de l'UE disposant d'un droit de séjour illimité dans le cadre de l'accord sur le Brexit et les citoyens irlandais sont exemptés de cette nouvelle règle. Attention aux parents: l'obligation d'ETA s'applique également aux enfants et aux bébés!