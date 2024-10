Le dôme de fer en action: les missiles de défense détruisent en vol un missile ennemi. Photo: AFP 1/8

Guido Felder

La nuit dernière, Israël a été massivement bombardé par l'Iran. On estime en effet que la République islamique au moins 180 missiles balistiques en direction d'Israël. Une attaque de grande ampleur confirmée par l'Iran dans une déclaration. Peu après, le Corps des gardiens de la révolution islamique a fait savoir que l'attaque avait été menée en représailles à l'assassinat du secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, du dirigeant du Hamas Ismaïl Haniyeh et du général du CGRI Abbas Nilforushan.

Grâce au système d'interception «Iron Dome» (dôme de fer) d'Israël, la plupart des projectiles ont toutefois pu être stoppés avant l'impact. Ce système de défense développé par Israël protège le pays contre les missiles à courte portée d'une portée de 5 à 70 kilomètres. Il constitue la pièce maîtresse de la défense d'Israël.

L'unité mobile du système se compose d'un radar, d'un centre de contrôle et de jusqu'à quatre rampes de lancement pour 20 missiles d'interception chacune. Dès que le radar détecte le lancement d'un missile ennemi, le système calcule immédiatement sa trajectoire et son point d'impact probable.

Des missiles très efficaces

Dans la mesure où le point visé se trouve dans une zone habitée ou dans une autre zone protégée et que les coûts d'une mesure de défense sont donc justifiés, un ou plusieurs missiles d'interception sont lancés après confirmation manuelle. Ces derniers sont très efficaces. Ils disposent d'une tête chercheuse radar et d'un empennage de contrôle. Une batterie peut défendre une zone de 150 kilomètres carrés contre les missiles et les attaques d'artillerie et détecter simultanément jusqu'à six objets.

Outre la flexibilité et la rapidité de réaction, l'avantage du dôme de fer israélien est son coût relativement bas. Alors que le missile antiaérien américain RIM-162 Evolved Sea Sparrow coûte entre 640'000 et 800'000 dollars, un missile du Dôme de fer est nettement moins cher, avec environ 20'000 dollars.

Pour chaque objet en approche, les Israéliens utilisent si possible deux missiles de défense afin d'optimiser la probabilité de réussite. Une défense coûte donc environ 40'000 dollars, ce qui reste relativement bon marché.

Une faiblesse subsiste

Une des faiblesses du dôme de fer? Il est trop lent pour les armes supersoniques. De même, des essaims de missiles bon marché pourraient rapidement vider les chargeurs du Dôme de fer. Mais aucun des ennemis proches de Tel-Aviv ne semble capable de représenter ce danger. En outre, Israël dispose également de systèmes modernes permettant d'attaquer et de neutraliser des installations de lancement en territoire ennemi.