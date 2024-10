À Genève, un jeune de 17 ans, recherché en France pour avoir poignardé un éducateur, est isolé à la prison de Champ-Dollon, dévoile «Le Temps» mardi. Son avocate et les médecins dénoncent cette situation, soulignant ses besoins psychiatriques et sociaux urgents.

L'ado avait blessé grièvement un éducateur et tenté de mettre le feu à son foyer français. Après un passage au HUG, il a été transféré dans la prison de Champ-Dollon, isolé des détenus adultes. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Cet ado de 17 ans avait poignardé un éducateur en France voisine, avant de mettre le feu à son foyer. Blessé par balle, il avait été transporté aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). En attente de son extradition, il est isolé depuis plusieurs semaines à la prison de Champ-Dollon, dévoile «Le Temps» ce mardi 8 octobre.

Problème? La présence d’un mineur dans le quartier sécurisé du plus grand centre pénitentiaire de Suisse est une exception malvenue. D’autant plus qu’il est sujet à des troubles psychiatriques et que son avocate, comme les médecins, déconseillent qu’il reste seul.

Par souci sécuritaire

L’Office fédéral de la justice (OFJ) a autorisé cette décision de placement. L'autorité judiciaire justifie auprès du quotidien la situation du jeune Ivoirien par «un souci sécuritaire». Le placement de l’ado dans un établissement adapté aux mineurs serait incompatible avec son cas.

Son avocate, Me Isabelle Poncet, se montre «choquée qu’un mineur soit placé à Champ-Dollon», rapporte «Le Temps». Elle affirme que ses besoins en soins psychiatriques, mais aussi en contacts sociaux, devraient lui assurer de ne pas rester seul. Une mesure conseillée, selon elle, par des médecins.