Le jeune homme a fait une chute de 10 mètres après avoir été frappé par la foudre. Sa copine a également été touchée en appelant les secours. (Image symbolique)

Johannes Hillig

Un couple se promenait avec sa fille et son copain dans la région de Bernina, à Pontresina, mercredi vers 13 heures, lorsqu'ils ont été surpris par un orage. Le jeune homme a été frappé par la foudre. Il a alors fait une chute de dix mètres et a été moyennement blessé, comme l'a indiqué jeudi la police cantonale des Grisons.

Alors que son amie était en train d'alerter les secours, son téléphone portable a également été frappé par la foudre. Elle a été légèrement blessée. Le jeune couple a été secouru par la Rega avec l'aide d'un spécialiste du sauvetage héliporté et transporté à l'hôpital de Zurich.

Les parents ainsi qu'un autre couple, qui se trouvait à ce moment-là non loin de là et qui est également venu apporter son aide, ont été évacués de la zone par un hélicoptère d'HeliBernina AG et transportés vers le parking de Morteratsch. La section alpine de la police cantonale des Grisons clarifie les circonstances de cet événement.