1/5 L'année prochaine, les avions de Swiss auront de nouvelles cabines pour la première classe.

Robin Wegmüller et BliKI – der intelligente Helfer

La nouvelle première classe de Swiss suscite des froncements de sourcils chez ses usagers. Et la colère gronde aussi chez... son propre personnel, comme le rapporte CH Media. Le problème? Les sièges de la luxueuse première classe sont plus lourds que prévu. De ce fait, le centre de gravité des avions long-courriers A330 se déplace tellement vers l'avant qu'un contrepoids est nécessaire.

Pour compenser cet imprévu, Swiss prévoit d'installer des plaques de plomb sans aucune utilité supplémentaire à partir de l'hiver 2025, et ceci uniquement pour corriger le centre de gravité. En interne, on évoque une erreur de calcul de... 1,5 tonne. Une charge démesurée qui devrait «voler inutilement» autour du globe. D'autant plus que Swiss exploite 14 avions de type A330.

«Pouce vers le bas» pour 80% des employés

La nouvelle a été reprise par les médias du monde entier. Et ces gros titres viennent entacher les efforts en matière de durabilité mis en place par la compagnie aérienne suisse. «Du point de vue écologique, c'est bien sûr extrêmement déplaisant», déclare un adepte de Swiss cité dans l'article.

La mesure n'est pas non plus bien accueillie en interne. C'est ce que montre un article publié sur l'Intranet de la filiale suisse de Lufthansa. L'entreprise y explique en détail les raisons de l'installation des plaques de plomb. Le verdict des employés est sans appel. Environ 200 personnes ont évalué l'article avec un «pouce vers le bas» et seulement 50 avec un «pouce vers le haut». Quatre employés sur cinq ne sont donc pas satisfaits de cette mesure.

Aucune autre alternative possible

Selon Swiss, diverses alternatives ont été examinées pour résoudre le problème du centre de gravité d'une autre manière. Mais Swiss estime qu'il n'est pas possible d'augmenter le nombre de sièges en classe économique à l'arrière de l'avion, ni de modifier les destinations. Impossible également de toucher au fret. «Nous avons rejeté cette idée, car nous voulons également tenir compte du confort de nos passagers en classe économique», explique la compagnie aérienne sur son intranet.

Avec le nouveau concept de cabines en première classe, Swiss veut se démarquer de la concurrence. Dès la fin 2025, il devrait y avoir des suites avec ventilation et chauffage individuels. Désormais, Swiss doit d'abord rétablir non seulement l'équilibre de ses avions, mais aussi l'humeur de ses collaborateurs.