À Genève, l'eau est impropre à la consommation dans neuf communes

Alessia Barbezat

L'eau ne doit pas être consommée dans neuf communes genevoises. Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Attention si vous habitez à Thônex, Vandoeuvres, Choulex, Corsier, Collonge-Bellerive, Hermance, Anières, Puplinge et Cologny. À la suite d'une rupture de canalisation, l'eau ne doit surtout pas être consommée dans ces neuf communes de la Rive gauche genevoise. 27'000 personnes sont concernées.

Dimanche matin, vers 3h45, une conduite de gros diamètre en dessous du parc La Grange s'est rompue, entraînant un soulèvement dans la zone herbeuse au bord du Léman, indiquent les Services industriels de Genève (SIG) dans un communiqué. L'entreprise genevoise assure travailler activement à la réparation de la conduite et fait tout son possible pour rétablir l’approvisionnement en eau potable dans les plus brefs délais.

Des analyses bactériologiques sont en cours. Il faudra patienter trois jours afin de connaître la totalité des résultats. D’ici là, l’eau du robinet est impropre à la consommation dans les communes concernées.

Par précaution, les SIG recommandent d'appliquer des mesures d’urgence. Si l’eau présente un aspect anormal ou une coloration, il faut renoncer à l'utiliser. Si celle-ci est transparente, il est possible d'en faire usage uniquement pour la douche et la toilette (usage externe) mais il ne faut pas la boire, ni se brosser les dents, ni la donner aux animaux ou encore laver des aliments. En revanche, l’eau bouillie peut être consommée et utilisée normalement.

Les risques sanitaires encourus sont des vomissements, des diahrrées et des troubles gastro-intestinaux. Si les symptômes perdurent, il est recommandé de consulter son médecin.