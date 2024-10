Le nouveau véhicule de reconnaissance Eagle fait sensation à Concise

À Concise (VD), des véhicules militaires blindés de l'armée suisse ont fait sensation. Les Eagle V 6x6 flambant neufs doivent être utilisés dans le système de reconnaissance tactique et sont introduits progressivement.

Les automobilistes vaudois ont été stupéfaits lorsque d'imposants véhicules militaires blindés ont envahi le rond-point. Photo: Reddit/petiteCaprice 1/4

Tobias Ochsenbein

Les automobilistes de Concise (VD) ont été stupéfaits en début de semaine: au lieu des petites voitures et des véhicules de livraison habituels, ce sont d'imposants véhicules militaires blindés de l'armée suisse qui ont soudainement envahi le rond-point. Ces engins jusqu'alors inconnus ont suscité l'étonnement et attiré l'attention lorsqu'ils ont traversé cette paisible localité de Suisse romande. Les images des véhicules ont été partagées sur la plateforme Reddit.

Il s'agit de véhicules de reconnaissance de type Eagle V 6x6, comme l'a confirmé l'armée à la demande de Blick. Ils seront à l'avenir utilisés dans le système de reconnaissance tactique (Tasys), qui sert à l'acquisition de renseignements. L'acquisition de renseignements est considérée comme une condition importante pour l'accomplissement des tâches de l'armée. Le système peut être utilisé non seulement à des fins militaires, mais aussi pour soutenir les autorités civiles.

Les véhicules ne sont pas encore en service

«À ce jour, 45 véhicules de la Base logistique de l'armée ont été remis. Ceux-ci se trouvent dans la phase d'introduction et ne sont pas encore en service», poursuit le communiqué. Au total, 100 nouveaux véhicules de type Eagle V 6x6 doivent être introduits d'ici à 2026.

Les Eagle nouvellement introduits ne sont pas destinés à remplacer d'autres véhicules. Ils doivent plutôt servir de pièce maîtresse du système Tasys. Celui-ci doit collecter des informations précises sur les objets ou les troupes adverses dans le cadre du réseau de capteurs, de renseignements, de commandement et d'action (SNFW) à l'aide de techniques d'observation et de mensuration avancées.

Cela permet à l'armée d'utiliser à tout moment et indépendamment des conditions météorologiques des moyens de surveillance mobiles et stationnaires pour identifier les ennemis et fixer des objectifs, explique l'armée.

L'Eagle V 6x6 est blindé et équipé d'un poste d'armement afin de protéger l'équipage. Le véhicule est surmonté d'un mât télescopique équipé de capteurs qui peuvent collecter des informations à proximité des zones de combat. Le véhicule peut accueillir quatre personnes et dispose de la même cabine que les autres véhicules Eagle V.

Coût de l'acquisition: 380 millions de francs. Comme il est d'usage dans ce genre d'affaires, cela se rapporte à l'ensemble de l'acquisition, c'est-à-dire au matériel, à la logistique, au supplément pour risques et au renchérissement.