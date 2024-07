1/6 Le porte-parole des Témoins de Jéhovah, Dominic von Niederhäusern (40 ans).

Sandro Zulian

«Avez-vous un moment à nous accorder pour parler de votre foi?» Blick s'est rendu hier après-midi devant le stade du Letzigrund et nous avons tenté d'aborder les gens à la manière des Témoins de Jéhovah. Ces derniers se rassemblent ce week-end à Zurich pour une convention extraordinaire. 20'000 personnes du monde entier sont attendues dans le stade zurichois.

Mais le succès n'a pas été au rendez-vous. «Pas le temps», telle fut la réponse désabusée des nombreux croyants. «Surtout pas devant la caméra», a déclaré une femme âgée de la délégation chinoise, ajoutant en riant: «Sinon, les 'anciens' vont encore s'en prendre à moi!» Elle fait ici référence aux ecclésiastiques au sein des Témoins de Jéhovah.

Sur place, l'image est paisible. Les hommes portent principalement des jambières beiges ou grises et presque exclusivement des chemises blanches, avec une cravate au choix. Les femmes n'ont guère de limites en matière de couleurs. «Mais il faut que ce soit discret. En aucun cas sexy», explique une femme croyante devant les portes du stade.

Pas de jours fériés, pas d'anniversaires

Chez les Témoins de Jéhovah, le congrès d'hier a donné le coup d'envoi de ce qui ressemble à un jour férié — ou ce qui s'en rapproche le plus. En effet, la communauté ne fête ni Pâques, ni Noël, ni l'Ascension. Les anniversaires n'ont aucune signification pour eux.

Les Témoins de Jéhovah sont une communauté profondément croyante qui compte des adeptes dans le monde entier. En Suisse, on estime leur nombre à environ 20'000 personnes. Au total, il y a dans le monde plus de huit millions et demi de personnes qui rendent hommage à Jéhovah et à son fils Jésus.

Il y a trois scènes au Letzigrund. Sur chaque scène, il y aura des conférences et des cours bibliques en anglais, en allemand et en italien.

La communauté religieuse est considérée comme très fidèle à la Bible. Pour eux, ce qui est écrit dans la Bible est vrai – littéralement. «Nous, les Témoins de Jéhovah, sommes des chrétiens pratiquants», déclare le porte-parole Dominic von Niederhäusern. Ils croient que la fin du monde, également appelée Armageddon, est imminente et que seuls ceux qui se sont confiés à Jéhovah seront sauvés. Satan, le mal, rôde partout, et seuls les témoins pratiquants sont à l'abri.

Publicité

Un méga événement ennuyeux pour certains

Près de 5000 collaborateurs et collaboratrices bénévoles travaillent pour le méga-événement au Letzigrund. Là où l'on joue habituellement au football ou l'on voit Taylor Swift chanter, de grandes scènes ont été installées sur trois côtés du terrain de football, sur lesquelles des orateurs en constante évolution donnent des conférences.

Travail, alimentation, vie de famille, tout est proclamé depuis la scène dans une sorte de leçon biblique frontale dans le Letzigrund plein à craquer. Trois scènes parce que le stade comporte une section italienne, une section allemande et une section anglaise. Pour les personnes extérieures, ce qui est présenté est à la fois fascinant et déconcertant, voire ennuyeux.

«Ce sont en fait des sermons», admet Dominic von Niederhäusern, alimentant ainsi l'hypothèse du reporter qu'il pourrait simplement s'agir d'un service religieux mis en scène dans un lieu spécial. Blick peut se promener dans le stade, mais toujours sous surveillance. Il est interdit d'aborder les gens de sa propre initiative et de leur demander une interview.

Les Témoins ne parviennent pas à faire taire les critiques

Les Témoins de Jéhovah savent qu'ils ne peuvent pas obtenir d'emblée un prix de sympathie auprès des personnes extérieures. Trop nombreux sont les témoignages d'abus sexuels sur des enfants, de personnes qui ont quitté le mouvement et qui ont été sanctionnées par l'ostracisme et mises à l'écart après avoir pris leur décision. Trop violents sont leur refus des transfusions sanguines ou leur approche plus que critique de la sexualité, en particulier celle des personnes du même sexe.

Publicité

Blick s'est entretenu avec Regina Spiess sur les règles douteuses des Témoins de Jéhovah. Cette spécialiste des sectes travaille pour l'association JZ Help, qui offre son aide aux victimes des Témoins de Jéhovah. Pour elle, c'est clair: «Ils détruisent les familles!» Elle cite un exemple parmi tant d'autres de violation des règles au sein de la communauté: «Si cela se produit, il ou elle est interrogé(e) par un comité.»

Pour l'experte en sectes Regina Spiess (53 ans), c'est clair : "Les Témoins de Jéhovah détruisent les familles !"

Se bécoter est interdit

Chez les jeunes, il s'agit souvent de «faux pas» sexuels, dit Spiess: «Parce qu'ils se sont embrassés ou qu'ils étaient avec leur premier amour». Ce comité, composé de trois hommes, interroge ensuite les jeunes dans les moindres détails. «Beaucoup décrivent cet interrogatoire comme traumatisant, car il s'apparente à une agression sexuelle.»

Comme pour de nombreuses religions, il en va de même pour les Témoins de Jéhovah: leur foi est si forte et si profondément enracinée que les opinions profanes n'y trouvent que peu d'écho.