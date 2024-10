Comment larguer quelqu'un sans finir largué par la vie?

Face aux défis administratifs et juridiques d'une séparation, le tout nouveau site Se-quitter.ch offre aux Vaudois une assistance claire et personnalisée. La plateforme, soutenue par l'État de Vaud, guide les hommes comme les femmes.

Près d'un mariage sur deux finit en divorce en Suisse. Comment gérer ça sans que le ciel ne vous tombe sur la tête? Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Vous envisagez de quitter votre partenaire, mais la montagne qui risque de vous tomber sur la tête vous inquiète? Vous n'êtes pas seul sur cette barque, puisque près d'un mariage sur deux finit en divorce en Suisse.

Mais jongler entre tristesse, partage des meubles, garde des enfants et droits de séjour n'est pas forcément insurmontable. Dans le canton de Vaud, la plateforme Se-quitter.ch vient de voir le jour. Elle guide les séparés et les divorcés à travers les méandres administratifs et juridiques.

Les parents de 12'000 enfants se quittent chaque année

Le site est né de l'initiative du Bureau Information Femmes (BIF) et de l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées (AFMR), experts des familles en crise. «Chaque année, 12'000 enfants sont concernés par la séparation de leurs parents, rappelle Geneviève Ziegler, présidente du BIF. Nous nous sommes rendu compte que proposer des adresses et des explications pour simplifier le processus était intéressant.»

Se-quitter.ch propose un questionnaire varié pour déterminer la situation personnelle de chacun.

Se-quitter.ch, soutenu par l'État de Vaud, propose donc des outils et des ressources. «Mais notre association, et l'AFMR, accueillent aussi les gens pour parler du volet affectif», assure Geneviève Ziegler.

Les femmes s'appauvrissent plus

L'outil est-il particulièrement ciblé pour les femmes? «Au BFI, nos bénéficiaires sont en moyenne neuf femmes pour un homme, indique la présidente. Il est vrai que les femmes s'appauvrissent plus lors d'une séparation, et que les charges reposent plus sur leurs épaules. Mais la plateforme peut être utilisée par les hommes comme les femmes, mariés ou non.»

Une avocate spécialisée a collaboré à la plateforme, qui fonctionne d'abord comme un questionnaire personnalisé et interactif. Une initiative pour des séparations sereines existe déjà à Fribourg.