Les dossiers liés aux accidents d'avions s'accumulent

Les dossiers s'accumulent au Service suisse d'enquête de sécurité (SESE), qui enquête sur les accidents de trains, d'avions et de bateaux. Le Contrôle fédéral appelle le service à réduire le nombre de dossiers en suspens, notamment dans le domaine de l'aviation.

Selon le Contrôle fédéral des finances, le Service suisse d'enquête de sécurité doit rapidement réduire les enquêtes en suspens, en particulier dans le domaine de l'aviation (image symbolique).

ATS Agence télégraphique suisse

Le Service suisse d'enquête de sécurité, qui enquête sur les accidents de trains, d'avions et de bateaux, doit réduire le nombre de dossiers en suspens. La baisse s'impose en particulier dans le domaine de l'aviation, recommande le Contrôle fédéral des finances.

Dans un rapport publié mercredi, le Contrôle fédéral des finances (CDF) note qu'une grande partie des enquêtes ne sont pas clôturées dans les délais. Cela ne représente toutefois pas un risque supplémentaire pour la sécurité. Le SESE publie des rapports intermédiaires s'il constate des faits ayant une incidence sur la sécurité.

Le CDF rappelle que le service s'efforce depuis 2019 de réduire le nombre de dossiers en suspens. Si dans les domaines des chemins de fer et de la navigation, ce chiffre a pu être fortement réduit, dans le domaine de l'aviation, la situation s'est stabilisée à un niveau élevé. Le SESE doit donc prendre rapidement des mesures, estime le Contrôle fédéral des finances. Selon le rapport, les enquêtes durent parfois plus longtemps que le délai légal en raison de leur complexité et du fait que plusieurs enquêtes sont menées en parallèle. Le SESE indique que des mesures ont déjà été prises pour réduire les cas en suspens.