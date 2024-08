Le tableau le plus cher du monde a refait surface à Genève!

1/5 En 2017, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a acheté aux enchères le tableau Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Le prix d'achat s'élevait à 450 millions de dollars.

En 2017, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a acheté aux enchères le tableau Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Le prix d'achat s'est élevé à 450 millions de dollars, soit 386 millions de francs. C'est le prix le plus élevé jamais payé pour une œuvre d'art.

Depuis, le tableau de Jésus n'a plus été exposé au public et les fans d'art se demandaient où il se trouvait. La BBC vient de clarifier la situation: le tableau se trouve en Suisse!

C'est un ami du prince héritier qui l'a révélé. Le professeur américain et expert du Proche-Orient Bernard Haykel révèle que le tableau coûteux dort depuis sept ans dans un entrepôt hors taxes à Genève. Et non pas, comme on l'a longtemps cru, sur le yacht ou dans le palais de Mohammed ben Salmane! Le prince a de grands projets pour le tableau et prévoit de construire un musée dans la capitale Riyad. «Je veux un objet d'ancrage qui attire les gens, tout comme la Joconde», cite Bernard Haykel.

Le tableau est-il vraiment de Léonard de Vinci?

Après la vente, des doutes sont apparus quant à l'authenticité du tableau. En septembre 2018, l'antenne du Louvre en Arabie saoudite a décidé à court terme de ne pas exposer le tableau. Il a également été exclu de la grande exposition Léonard de Vinci 2019/2020 au Louvre à Paris. Et ce, bien que le Louvre ait conclu dès 2018 que l'huile sur toile était de Léonard de Vinci.

Le musée a toutefois laissé ouverte la possibilité que des élèves aient contribué au tableau. L'expertise précise n'a pas été publiée, mais transmise aux médias deux ans et demi plus tard.

La valeur du tableau a rapidement évolué, comme le rapporte la «NZZ». En 2005, le tableau a été acheté pour seulement 1175 dollars lors d'une vente de succession. Après une restauration en profondeur, le marchand d'art suisse Yves Bouvier a acheté l'œuvre en 2013 pour 83 millions de dollars.

La même année, Yves Bouvier a vendu le tableau à un oligarque russe pour 127,5 millions de dollars. Ce dernier a réalisé son plus gros bénéfice sur la vente en 2017, après l'avoir mise aux enchères chez Christie's. Pour mémoire, le prince héritier arabe avait payé 450 millions de dollars. Depuis, elle est considérée comme l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue aux enchères dans le monde.