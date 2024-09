Épinglée pour sexisme, l'UEFA perd sa certification d'employeur modèle

Léo Michoud Journaliste Blick

L'UEFA avait reçu les honneurs en matière d'égalité salariale et d'égalité des chances au travail en 2021, de la part de la Fondation Equal-Salary. Mais trois ans plus tard, l'organe présidé par l'ex-conseillère fédérale Simonetta Sommaruga retire sa certification à l'instance dirigeante du foot européen basée à Nyon (VD), révèle la RTS ce lundi 23 septembre.

En février, un article explosif du média de service public avait attiré l'attention d'Equal-Salary sur l'UEFA: deux hauts responsables avaient ménagé un directeur épinglé pour sexisme après la plainte d'une assistante. Malgré une attitude considérée comme discriminatoire à l'encontre des femmes par une enquête externe, l'UEFA avait conservé le cadre à son poste.

Peu de transparence

L'UEFA se montre peu collaborative envers Equal-Salary lors de sa réévaluation de l'attribution de son label. Mais des employés auraient fait remonter des infos jusqu'à la Fondation.

Aleksander Ceferin et l'UEFA, basée à Nyon (VD), ont perdu la certification qui faisait leur fierté, sur l'égalité des chances entre hommes et femmes au travail Photo: AP

La certification Equal-Salary, fierté du mastodonte du football, est révoquée fin août. L'UEFA assure avoir agi d'elle-même en ce sens et ne commente pas plus. La Fondation qui promeut l'égalité au travail entre femmes et hommes n'a pas répondu aux questions de la RTS sur ce rétropédalage rare, pour des raisons de discrétion sur son processus d'audit.