Un Marocain de 11 ans a fui l'Allemagne après y avoir commis environ 180 délits et demande désormais l'asile en Suisse. Sefika Garibovic, experte en éducation, explique en quoi les autorités ont commis des erreurs et ce qu'il adviendra de ce garçon en Suisse.

Sefika Garibovic est experte en post-éducation des jeunes en difficulté. Photo: Philippe Rossier

C'est un cas particulièrement flagrant de délinquance juvénile. Un Marocain de 11 ans seulement a tenu les autorités de Hambourg en haleine pendant près d'un an. Il aurait commis environ 180 délits (vols, cambriolages, etc.). Ni la police ni les éducateurs n'ont pu l'arrêter.

Le garçon n'était plus éducable et aurait fugué plus de 200 fois des foyers et des établissements. Dans le courant du mois de septembre, il s'est enfui en Suisse, où il demande l'asile selon un article du «Zeit».

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'a pas souhaité s'exprimer sur ce cas, invoquant la protection des données et de la personnalité. Selon le SEM, en règle générale, les requérants d'asile mineurs non accompagnés de moins de douze ans ne sont pas placés dans un centre fédéral d'asile, mais directement annoncés aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), qui doit nommer un curateur. Le curateur décide alors de l'hébergement.

Le bâtiment en briques rouges du service d'urgence pour les enfants et les jeunes (KJND) à Hambourg: c'est ici que le garçon vivait depuis fin 2023, jusqu'à sa disparition. Photo: Screenshot Google Maps

Blick s'est entretenu avec Sefika Garibovic. Elle s'occupe d'enfants avec lesquels personne ne parvient à gérer. Cette experte en post-éducation, qui a son cabinet à Zoug, est également l'auteur de l'ouvrage «Poser des limites de manière conséquente – de la gestion des jeunes difficiles».

Sefika Garibovic, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit lorsque vous avez découvert l'histoire de ce jeune Marocain de 11 ans qui a commis 180 délits?

Ce genre de choses me rend à la fois triste et en colère. C'est malheureusement un cas typique de ce qui ne va pas avec de tels enfants.

Un cas typique? Un enfant de onze ans qui commet 180 délits, c'est quand même un cas extrême.

Oui, bien sûr que c'est extrême. Mais la manière dont les autorités ont totalement échoué est typique. Ce n'est pas possible de regarder 180 fois un enfant cambrioler et voler. C'est une honte la façon dont il a été traité.

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?

D'après ce que j'ai pu lire dans les médias, le garçon a été placé dans une institution avec des jeunes plus âgés et difficiles. Sans les professionnels nécessaires. C'est un cercle vicieux. Il était donc logique que le garçon devienne encore plus criminel.

Le garçon n'était pas malade et n'est pas né criminel. C'est tout simplement la mauvaise manière de traiter de tels enfants. En fin de compte, ils deviennent résistants à la thérapie et sont privés d'avenir.

Vous mettez toujours les parents devant leurs responsabilités. Mais dans ce cas, il n'y avait apparemment pas de parents qui s'en souciaient.

Oui, là où il y a des parents, je les prends en charge et je les soutiens par une rééducation. Mais dans ce cas – où il n'y a pas de parents – ce serait même un avantage pour les autorités d'aider l'enfant. Il vaut mieux ne pas avoir de parents que de mauvais parents.

Encore une fois: comment les autorités auraient-elles pu éviter qu'un enfant ne devienne un criminel notoire?

Ne pas le placer dans un foyer fermé! C'est un aveu de capitulation. Un tel enfant doit être placé le plus tôt possible dans une famille d'accueil intacte. Etre accompagné par un spécialiste externe qui établit une relation avec lui et travaille avec lui. C'est la seule façon de donner une chance à l'enfant.

L'enfant de onze ans est maintenant en Suisse et dépose une demande d'asile ici. Que faire?

Beaucoup de choses sont déjà cassées. Le garçon a raté son enfance. Mais il n'est jamais tout à fait trop tard. Il faudrait commencer par l'intégrer dans une famille, le scolariser et l'accompagner par des professionnels.

Les écoles ne sont-elles pas débordées par de tels cas? Il y a un manque de personnel, de places.

Ça c'est une excuse. Il y a beaucoup trop d'établissements spéciaux coûteux où l'on envoie les enfants dits «anormaux», ce qui les rend encore plus mal vus. Il serait moins cher et plus efficace de prendre en charge ces enfants de manière professionnelle, tout en les laissant dans un environnement aussi intact que possible.

J'ai actuellement l'exemple de deux jeunes originaires des Balkans qui n'allaient plus à l'école et qui sont devenus criminels et sont tombés dans la drogue dans un foyer. Il existe des dizaines de cas de ce type d'enfants qui ont été abandonnés trop tôt et qui, avec les bonnes mesures, pourraient retrouver le droit chemin.

Le cas du mineur marocain criminel est également politiquement explosif. Des voix s'élèvent rapidement pour demander qu'un tel individu ne puisse pas rester ici. Comment voyez-vous les choses?

Je suis moi-même une femme de la classe moyenne et je défends une politique d'asile stricte. J'ai du mal avec l'attitude de la gauche qui consiste à fermer les yeux. Mais il s'agit ici d'un enfant! Où devrait-il aller alors? Nous avons ici aussi une responsabilité éthique.