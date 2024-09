Daniel Kestenholz

L'Allemagne a récemment renforcé les contrôles aux frontières pour empêcher les entrées indésirables de migrants. Dans l'autre sens, les contrôles semblent échouer. Comme le rapporte l'hebdomadaire allemand «Die Zeit», un jeune multirécidiviste marocain de 11 ans a posé problème aux autorités de Hambourg pendant près d'un an. Depuis, il a fui le pays pour se réfugier en Suisse. Le jeune garçon y aurait maintenant demandé l'asile.

Le jeune a tenu la police et les éducateurs en haleine. En moins d'un an, il aurait commis 180 délits, principalement des cambriolages. La police n'a pas pu l'arrêter et les éducateurs n'ont pas pu le recadrer. On dit que le garçon n'était pas éducable et qu'il a fugué plus de 200 fois.

La Suisse examine une demande d'asile

Il existe des indices selon lesquels le garçon aurait été recruté par des criminels pour commettre des délits. Auparavant, un tribunal des affaires familiales avait décidé de placer le jeune dans un établissement fermé. Mais peu avant d'en arriver là, l'enfant de 11 ans a tout simplement disparu, avec une personne qui semble être son frère.

L'Office fédéral allemand de la police criminelle a lancé un avis de recherche pour personne disparue dans toute l'Europe. Quinze jours après la disparition du délinquant, Hambourg aurait reçu un mail de la Suisse. Le jeune homme s'était réfugié en Suisse et y avait demandé l'asile. Sa demande d'asile est maintenant «en cours d'examen».