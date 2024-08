Sans carte d'identité, il est verbalisé malgré son abonnement CFF valide

Un Genevois a eu une mauvaise surprise lors du contrôle de son abonnement, qui était pourtant valide.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Charly* rentrait d'un week-end à Neuchâtel, le 11 août, quand un contrôle CFF a fait tourner son voyage au vinaigre. En effet, cet habitué du train a présenté son abonnement général (AG) sur son téléphone, mais le contrôleur voulait aussi une pièce d'identité. Que le jeune homme n'avait pas sur lui.

Charly a eu beau montrer une photo de son passeport, rien n'y a fait: il s'est vu remettre une bûche de 134 francs, pour oubli du titre de transport. Le Genevois a cru marcher sur la tête.

«Il y a ma photo et mon numéro de client»

Heureusement, en appelant les CFF le lendemain, l'amende a sauté. Mais Charly n'a pas eu de réponses à ses questions. «Il me semble que l'AG est suffisant pour prouver qu'il m'appartient, étant donné qu'il y a ma photo et mon numéro de client», s'étonne le voyageur, au bout du fil.

Il poursuit: «À ce moment-là, on peut pousser la logique plus loin et se dire que ma pièce d'identité est également fausse? Je n'ai pas très bien compris», déplore-t-il.

Pas besoin d'une carte d'identité, sauf dans les trains...

Blick a vérifié et oui, il faut être muni d'une pièce d'identité physique pour prendre le train, si l'on voyage avec un AG. Pourtant, en Suisse, il n'est pas obligatoire d'être muni d'un document d'identité pour sortir de chez soi. Et si le SwissPass ne se suffit pas à lui-même pour voyager, pourquoi avoir créé cette appli?

Les CFF, qui estiment que l'abonnement mobile est un «service très apprécié», renvoient à l'Alliance SwissPass pour nos questions. L'organisation de la branche des transports publics rappelle que selon son règlement, l'utilisateur d'un abonnement mobile «est tenu d’avoir sur lui une pièce d’identité valable ou une carte SwissPass libellée à son nom».

Publicité

Une copie n'est pas une preuve

Le but du SwissPass n'était-il pas notamment de fonctionner comme un document d'identité? Eh bien non. Et pourquoi refuser la copie numérique d'un document d'identité? «Cela ne constitue pas une preuve suffisante d’identité», explique Valentin Abbet, porte-parole pour la Suisse romande.

Selon l'organisation, «il est facile de prendre en photo le document d’identité d’une personne tierce et de présenter cette photo lors du contrôle du titre de transport». Nous ne sommes alors pas loin de la réflexion menée par Charly...

La carte, ça passe, mais pas avec un AG mobile

Les documents qui font foi sont donc le passeport, la carte d'identité et le permis de séjour pour étrangers. Les copies ne sont acceptées que pour la vente à distance.

Valentin Abbet précise: «À titre exceptionnel, un permis de conduire valable ou la carte SwissPass peuvent être acceptés pour vérifier l’identité.» Charly aurait ainsi pu présenter sa carte SwissPass physique... S'il n'avait pas eu d'AG SwissPass Mobile!

Publicité

«À quoi ça sert d'avoir une app?»

En effet, Valebtin Abbet confirme: «Le passager qui n’avait pas avec lui de pièce d’identité aurait pu présenter sa carte SwissPass. En utilisant SwissPass Mobile pour montrer son AG, il aurait toutefois dû être en mesure de présenter une pièce d’identité officielle.»

Un constat totalement absurde pour Charly. «Vraiment, à quoi sert d'avoir une app avec une photo? tonne le Genevois. Et quelle est l'utilité du SwissPass Mobile si tu dois quand même prendre toutes tes cartes?»

*nom connu de la rédaction