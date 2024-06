Trois personnes sont portées disparues dans l'Oberland bernois

1/2 Les forces d'intervention ont été déployées en grand nombre sur place.

Janine Enderli

La police cantonale bernoise a entrepris deux grandes opérations de recherche ce week-end. Les forces d'intervention ont d'abord été déployées le samedi. Vers 13h30, on a signalé qu'une femme était tombée dans l'Iffigbach à la Lenk im Simmental. Selon les informations disponibles, la femme était partie se promener avec un accompagnateur lorsqu'elle est tombée dans la rivière pour des raisons qui restent à déterminer.

Un jour plus tard, le dimanche peu avant 16h30, la police cantonale a reçu un message indiquant qu'un homme et un très jeune enfant étaient tombés dans les chutes du Giessbach à Brienz. Selon les informations actuelles, une famille avec deux enfants en bas âge se trouvait en randonnée lorsqu'un des enfants et le père sont tombés pour des raisons encore inconnues.

Plusieurs hélicoptères en action

Deux grandes opérations de recherche sont menées pour retrouver les personnes disparues, aussi bien depuis la terre que sur l'eau. Mais pour l'instant, aucune trace des victimes recherchées.

Outre de nombreuses patrouilles de la police cantonale bernoise sur terre et sur le lac, plusieurs forces d'intervention des sapeurs-pompiers de Frutigen et Brienz, plusieurs hélicoptères de la Rega et d'Air-Glaciers ainsi que des membres du Secours Alpin Suisse avec des spécialistes du canyoning ont participé aux opérations de recherche. Le Care Team du canton de Berne est également intervenu pour prendre en charge les personnes concernées.