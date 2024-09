Martin Schmidt

L'initiative prévoit de faire passer les riches à la caisse à partir d'une fortune de 50 millions de francs. Photo: Keystone

Avec leur initiative sur l'impôt sur les successions, les jeunes socialistes veulent faire passer les super-riches à la caisse. À partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs, la moitié de chaque franc supplémentaire hérité devrait à l'avenir revenir à l'Etat. La campagne de votation bat déjà son plein.

Si les entrepreneurs et les économistes mettent en garde contre les conséquences fatales d'une acceptation de l'initiative, l'économiste Volker Grossmann voit, quant à lui, le projet d'un meilleur œil. Il est professeur d'économie à l'université de Fribourg et mène depuis des décennies des recherches sur des thèmes tels que l'inégalité sociale et l'impôt sur les successions. Il estime qu'un taux d'imposition de 50% pour les successions des très riches serait idéal du point de vue de la société dans son ensemble.

Volker Grossmann, l'impôt sur les successions pour les très riches devrait passer de 0 à 50%. C'est radical...

Du point de vue de la littérature sur la fiscalité optimale, un impôt sur les successions de 50% à partir d'un montant exonéré élevé n'est ni radical ni communiste, il n'est même pas particulièrement élevé. Nous parlons ici de transmissions de patrimoine sans prestation. La seule question est donc de savoir dans quelle mesure un impôt sur les successions restreint une activité entrepreneuriale qui est socialement souhaitable. Si ce n'est que dans une faible mesure, presque tout le monde profite d'un impôt sur les successions pour les personnes particulièrement fortunées. Celui-ci est essentiel pour que la répartition de la fortune ne devienne pas toujours plus inégale en raison des héritages.

Des entrepreneurs comme Peter Spuhler ont menacé de partir. Photo: keystone-sda.ch 1/2

Des entrepreneurs comme Peter Spuhler, patron de Stadler Rail, ont déjà menacé de quitter la Suisse. Dans le cas contraire, ses héritiers devraient vendre une partie de l'entreprise pour pouvoir payer les droits de succession.

C'est possible, mais ce n'est pas une obligation. Les entreprises familiales peuvent s'endetter à nouveau. Si l'entreprise fonctionne bien, il n'y a aucune raison pour que la génération suivante n'ait pas besoin de contracter un crédit pour continuer à faire tourner l'entreprise. Un report permettrait également de reporter le paiement de l'impôt afin que les héritiers n'aient pas de problème de liquidités. Les entreprises restent ainsi intactes. Il en va de même si, dans le cas d'une société anonyme, une partie des actions est vendue.

Les entreprises familiales saines devraient donc s'endetter et vendre une partie de leur société à cause d'un nouvel impôt? C'est un désavantage concurrentiel évident par rapport aux sociétés anonymes internationales!

En ce qui concerne les conséquences pour l'économie, on exagère complètement. Même s'il y a de nouveaux rapports de propriété, est-ce que cela serait si grave? Si des entreprises non productives doivent être liquidées en raison de l'impôt sur les successions, cela a en outre un effet positif sur la concurrence et l'innovation. Si elles restent en place, elles peuvent empêcher l'arrivée de nouvelles entreprises innovantes.

En Norvège, un impôt sur la fortune plus élevé fait fuir les multimillionnaires.

Si les départs devaient vraiment constituer un problème majeur, il s'agirait de faire preuve de volonté politique pour aménager la loi de manière à ce que l'impôt ne puisse pas être facilement contourné. Cela est plus facile à mettre en œuvre pour l'impôt sur les successions que pour l'impôt sur la fortune, car chaque transfert transfrontalier de capitaux ne doit pas être imposé. L'impôt sur les successions est par ailleurs l'impôt qui subit le moins l'effet de distorsion en ce qui concerne la volonté de performance. Et les entreprises ne s'installent pas en Suisse uniquement pour les impôts. Le pays offre bien d'autres avantages.

Mais vos affirmations aussi sont des thèses qui sont controversées. D'autres spécialistes voient plus d'inconvénients que d'avantages sur le plan économique à un impôt sur les successions aussi élevé.

Les inconvénients qu'ils évoquent se rapportent principalement au cas où, en raison des départs, les recettes fiscales provenant des impôts sur le revenu et sur la fortune diminuent et que l'impôt sur les successions ne peut pas être perçu. C'est pourquoi un impôt de départ efficace est essentiel. Il n'y a pas de désaccord avec d'autres experts sur ce point. L'étude sur la mobilité des super-riches, souvent citée dans ce contexte, porte d'ailleurs sur les effets de l'imposition locale des successions au sein des États-Unis et non sur le départ du pays. C'est pourquoi l'impôt sur les successions devrait toujours être prélevé au niveau national.

En effet, la fortune a déjà été imposée une fois. Et un impôt sur les successions aussi élevé serait une intervention massive dans la propriété privée.

La progressivité de l'impôt et les taux d'imposition ont été continuellement réduits. Les riches paient aujourd'hui moins d'impôts qu'auparavant. De plus, ils ont profité plus que la moyenne des infrastructures publiques lors de la constitution de leur patrimoine – s'ils n'ont pas déjà hérité de leur fortune. La protection de la propriété est également absolument garantie. En effet, on ne taxerait pas les testateurs, mais les descendants qui n'ont rien fait pour cela. Mais il y a encore un point bien plus important.



Et quel serait-il?

Le pourcent le plus riche de la population suisse possède, selon le modèle de calcul, entre 30 et 40% des richesses. La concentration de la fortune chez les riches n'a cessé d'augmenter au fil des ans. Aujourd'hui, plus de la moitié des fortunes en Suisse sont héritées. Chez les très riches, cette proportion est encore bien plus élevée. C'est tout le contraire d'une société de performance et cela rappelle davantage les structures féodales. Cette concentration de la fortune a un coût démentiel pour la Suisse.

Cela ressemble à du «rich bashing» (lynchage de riches). Êtes-vous sympathisant de la Jeunesse socialiste suisse?

Non, je ne sympathise avec aucun camp politique. Mais les faits sont là: les super-riches polluent beaucoup plus l'environnement avec leurs jets privés et sont à l'origine d'émissions sonores. Cela ne serait pas possible sans la concentration actuelle des richesses. Et ils nuisent à la démocratie suisse. Les immenses fortunes ont un fort impact sur la répartition du pouvoir politique. Grâce à leur argent et à leurs possibilités, elles peuvent fortement influencer les campagnes de vote. On diffuse des scénarios d'horreur destinés à dissuader la population. C'est également le cas de l'initiative actuelle.

Les super-riches paient déjà aujourd'hui une grande partie de l'impôt fédéral direct. Ne faudrait-il pas alors réduire l'impôt sur le revenu pour récompenser la performance?

Avec un impôt sur le revenu plus bas, on pourrait certainement créer une plus grande incitation à la performance. Une autre variante serait d'utiliser les moyens supplémentaires pour augmenter la faible mobilité sociale en Suisse. Ceux qui ont la chance de naître dans un foyer riche ont un grand avantage au départ. On pourrait par exemple compenser cela en encourageant l'éducation de la petite enfance ou en subventionnant les crèches. Pourquoi ne pas financer cela avec des héritages, qui sont le contraire de l'égalité des chances?