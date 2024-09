Pour entrer en Suisse depuis la France, une voiture a forcé le passage de la douane de Chavannes-de-Bogis (VD), indique la police vaudoise vendredi. Un hélicoptère de l'armée a dû intervenir. Les occupants du véhicule ont été interpellés et interrogés.

Ils forcent la douane vaudoise et se font courser par un hélico de l'armée

Léo Michoud Journaliste Blick

L'hélicoptère militaire et son pilote formaient des policiers à Lausanne quand un véhicule a forcé la douane, le poussant à intervenir. Photo: Police cantonale vaudoise

Un hélicoptère de l’armée engagé dans une course-poursuite sur La Côte. C’est l’information donnée par la police cantonale vaudoise ce vendredi. Le lundi 9 septembre, peu avant midi, une voiture et ses trois occupants ont forcé la douane de Chavannes-de-Bogis (VD), pour passer de la France à la Suisse.

Arrivé à la jonction autoroutière de Coppet, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule. «Deux occupants ont alors pris la fuite à pied et le troisième est resté dans le véhicule, ne pouvant se déplacer seul à la suite d’une opération», relate le communiqué de presse.

Piétons contre hélico de l’armée

Mais voilà. Les forceurs de douane — ayant laissé leur camarade blessé derrière eux — ont été pris en chasse par ni plus ni moins qu’un hélicoptère des forces aériennes de l’armée. L’engin participait à une formation pour les gendarmes à Lausanne lorsque l’alarme a retenti.

À bord, le pilote militaire et deux gendarmes ont pu repérer et interpeller les deux fuyards près du village de Crassier, dans la région de Terre Sainte. Les trois gaillards ont été emmenés au poste et seront dénoncés aux autorités compétentes.