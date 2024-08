Une cyber-attaque contre Swisscom a paralysé Twint, pile-poil pendant la pause de midi. L'e-banking a également été touché. Chez Swisscom, on travaille d'arrache-pied pour résoudre le problème.

Twint et l'e-banking concernés

1/4 Des techniciens de Swisscom tentent de résoudre le problème.

Patrik Berger , Nicola Imfeld et Milena Kälin

Twint a connu un véritable blocage à midi. Des milliers d'utilisateurs n'ont pas pu payer leur sandwich ou leur espresso, comme l'a d'abord rapporté «20Minuten». Un coup d'œil sur le portail Allestörungen.ch montre l'ampleur de la panne. Des dizaines de messages ont été envoyés en un rien de temps.

L'élément déclencheur est une cyberattaque contre Swisscom. L'entreprise travaille d'arrache-pied pour résoudre les problèmes. Dans de nombreux magasins, le paiement par Twint est compliqué, par exemple au Take Away Migros ou à la Coop de Stadelhofen. «Mais le trafic sur Twint se rétablit», déclare un porte-parole de Twint à Blick. L'envoi d'argent entre contacts fonctionne aussi.

«Tout ne fonctionne pas encore»

L'attaque a également entraîné des restrictions sur le e-banking. «Les mesures que nous avons prises portent leurs fruits», explique une porte-parole de Swisscom à Blick. «Mais tout ne fonctionne pas encore à nouveau pour l'e-banking et Twint», ajoute-t-elle peu après 15 heures. «Tous les services aux particuliers comme la téléphonie, Internet et la télévision restent disponibles et ne sont pas affectés.»

L'attaque est actuellement toujours en cours, indique-t-on chez Swisscom. Les serveurs de Swisscom sont bombardés de demandes. Des tentatives sont faites pour exploiter les points faibles. «Nos spécialistes repoussent quotidiennement les attaques DDos. Celle-ci était toutefois importante», explique la porte-parole. Combien de temps durera la perturbation? «Cela dépend aussi de la manière dont l'attaquant se comporte. Nous ne savons pas qui se cache derrière l'attaque.»