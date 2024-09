La justice genevoise condamne Tariq Ramadan pour viol en appel

Tariq Ramadan est condamné en appel à trois ans de prison, dont un an ferme, pour un viol commis en 2008 à Genève, après l'annulation de son acquittement initial, révèle la RTS ce mardi.

Trois ans de prison dont un an ferme

Tariq Ramadan a été reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève. L'islamologue a été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme, indique mardi la Cour de justice dans un communiqué.

Les juges genevois ont estimé que Tariq Ramadan avait bel et bien abusé sexuellement d'une femme, une nuit d'octobre 2008, dans la chambre d'un hôtel genevois. L'islamologue genevois a toujours réfuté ces accusations. En mai 2023, le Tribunal correctionnel de Genève l'avait acquitté pour ces faits.

Dans son communiqué, la Cour de justice précise que la Chambre pénale d'appel et de révision "a retenu que plusieurs témoignages, certificats, notes médicales et avis d'experts privés concordent avec les faits dénoncés par la plaignante". Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours.