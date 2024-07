1/5 L'envie de se rafraîchir en été peut vite devenir dangereuse.

Natalie Zumkeller

Deux corps ont été repêchés dans des lacs du canton de Zoug, un adolescent de 15 ans n'est jamais remonté à la surface après avoir plongé dans le Limmat, et un homme de 29 ans a échappé de peu à la mort dans la même rivière – tout cela rien que ce week-end.

Les accidents de baignade ont donc coûté la vie à trois personnes en Suisse. Les dangers de l'eau fraîche sont souvent sous-estimés. Christoph Merki, de la Société suisse de sauvetage (SSS), explique à Blick quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on se rafraîchit.

1 Ne pas sauter soudainement dans l'eau froide

Si l'on commence par se prélasser au soleil pendant des heures avant de sauter dans l'eau froide, on risque un choc thermique, un arrêt cardiaque ou même un infarctus. La différence soudaine de température est très dangereuse. «La température du corps ne devrait pas être trop différente de la température de l'eau», explique Christoph Merki. Une trop grande différence de température peut également provoquer des crampes – qui peuvent également entraîner des situations d'urgence graves. «Il faut donc entrer progressivement dans l'eau pour habituer le corps à la température.»

2 Ne pas se baigner l'estomac plein, ni avec l'estomac vide

Après avoir mangé, le corps est occupé à digérer. C'est pourquoi il a moins d'énergie à disposition pour l'exercice physique. «Quelqu'un qui s'est offert un repas de cinq plats à midi devrait éviter de se baigner pendant un certain temps.» Les personnes qui ont l'estomac vide ne devraient pas non plus aller nager, car là aussi, le manque d'énergie fait défaut. «La durée de la pause dépend de la taille du repas», explique Christoph Merki. «Celui qui a mangé un sandwich peut certainement retourner à l'eau plus tôt que ceux qui ont englouti trois assiettes de pâtes.»

En 2019, la footballeuse professionnelle suisse Florjiana Ismaili est décédée lorsqu'elle a fait un arrêt respiratoire après avoir plongé dans le lac de Côme. L'abondance de nourriture dans l'estomac aurait notamment eu une influence sur cette mort subite.

3 Ne jamais laisser les enfants seuls

Il ne faut en aucun cas quitter les enfants des yeux. Christoph Merki l'affirme également: «Les enfants en bas âge en particulier ne peuvent pas encore évaluer eux-mêmes les dangers et n'ont pas la force nécessaire pour se sauver d'une situation d'urgence potentielle.»

4 Éviter les eaux troubles et inconnues

Si l'eau est inconnue ou très trouble, il faut s'abstenir de sauter dedans. «Cela peut être dangereux, surtout maintenant que les intempéries ont laissé beaucoup de bois flottant à la dérive», explique Christoph Merki. Le Rhin dans la région de Schaffhouse et la Sitter sont actuellement particulièrement touchés. Tous deux affichent des niveaux d'eau supérieurs à la moyenne. Avant de se jeter à l'eau, il faut en outre évaluer la situation sur place et les risques qui y sont liés. «Cette évaluation doit tenir compte non seulement des dangers du cours d'eau, mais aussi de ses propres compétences aquatiques et de ses capacités de natation.»

5 Ne pas se baigner seul

Christoph Merki déconseille de nager seul en eaux libres – il faut toujours être au moins à deux. «Si l'on est seul, il peut éventuellement se passer beaucoup de temps avant que les autres baigneurs ne remarquent que l'on se trouve dans une situation d'urgence.» En groupe, on peut mieux se surveiller les uns les autres. Christoph Merki ajoute: «Il est également conseillé de toujours nager en eau libre avec un moyen de flottaison. Ainsi, on peut toujours s'accrocher.»