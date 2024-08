Will Smith s'est promené à 5h du matin dans les rues de Zurich

La star hollywoodienne Will Smith a profité d'un séjour inattendu à Zurich. Il a exploré la ville très tôt dimanche matin. Sur Instagram, il s'est montré ravi de la tranquillité des lieux et a plaisanté sur des flashbacks de son film «I am Legend».

1/7 La légende hollywoodienne Will Smiths était à Zurich dimanche matin.

Melissa Müller

Tôt dimanche matin, la star hollywoodienne Will Smith s'est promenée sans se faire repérer en plein centre-ville de Zurich. «Notre avion n'a pas pu décoller et nous avons dû passer la nuit ici», a déclaré l'acteur de 55 ans à ses plus de 70 millions d'abonnés Instagram. «Cela signifie que j'ai maintenant la ville pour moi tout seul», s'est-il réjoui. Will Smith était en pleine rue à 5h30 du matin.

«Je n'étais encore jamais venu à Zurich, c'est la première fois», a poursuivi la star hollywoodienne. Ce qui l'a particulièrement impressionné lors de sa promenade matinale: «C'est tellement calme! Sans doute à cause de l'heure.» La Bahnhofstrasse et la Bürkliplatz, où se baladait la star, sont effectivement très fréquentées en pleine journée. Will Smith a aussi montré à ses followers le lac de Zurich et quelques cygnes. Puis il a continué à sa promenade dans la vieille ville.

«Des couteaux suisses – en Suisse!»

«J'ai des flashbacks de 'I am Legend'», a dit l'acteur en montrant une rue déserte. Dans le film de 2007, Will Smith jouait l'un des derniers humains présents sur Terre. Les rues vides de Zurich font sans doute resurgir des souvenirs du tournage.

«C'est fantastique. Je n'ai jamais l'occasion de me promener comme ça dans une ville», s'enthousiasme encore l'acteur. Il semble avoir été particulièrement séduit par un magasin fermé qui vend des couteaux suisses: «C'est génial: ce sont des couteaux suisses – en Suisse!», a plaisanté Will Smith.

Malgré la durée très courte de l'excursion, il semble que Zurich a séduit la star: Dans la description du post, on peut lire: «Dimanche, 5h30 Zurich. C'est magnifique! Je reviendrai.»