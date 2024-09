Un train déraille au Tessin sans faire de victime

Au Tessin, le déraillement d'un train entre Balerna et Mendrisio a perturbé le trafic ferroviaire. Aucun passager n'était à bord et personne n'a été blessé. Les CFF enquêtent sur les causes de l'incident.

ATS Agence télégraphique suisse

Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Mendrisio et Chiasso TI en raison du déraillement d'un train. (Image symbolique) Photo: keystone-sda.ch

Un train de voyageurs a déraillé mardi entre Balerna et Mendrisio. Il circulait sans passagers. Personne n'a été blessé. Le trafic a été perturbé par des suppressions de trains et des retards. Des bus de remplacement ont été mis en place entre Chiasso et Mendrisio. Les lignes EC, IC2, RE80, S10 et S40 ont été touchées par l'interruption de la ligne, a indiqué le service de presse des CFF à l'agence de presse Keystone-ATS. A 9h30, selon le service d'information ferroviaire Railinfo, la durée du dérangement demeure à déterminer.

Selon les informations du service de presse des CFF, une petite partie de la composition du train a dû être remise sur les rails. L'ensemble du train sera ensuite remorqué et examiné pour déterminer s'il a subi des dommages. Ce n'est qu'ensuite qu'il sera possible d'évaluer l'ampleur des dégâts.

Par ailleurs, des spécialistes vont se rendre sur place afin de vérifier les dommages causés aux voies. La cause du déraillement fera également l'objet d'une enquête.