Avec environ 900 millions de francs, les entreprises d'électricité peuvent rémunérer le réseau cette année. Photo: Sven Thomann

Christian Kolbe et ATS Agence télégraphique suisse

Pour une fois, les grands et les petits sont d'accord: nous payons tous trop de taxes sur le réseau électrique. C'est-à-dire pour que l'électricité sorte de la prise de chaque foyer ou qu'elle alimente des machines, des tapis roulants ou des appareils de réfrigération dans les entreprises. Bien sûr : le réseau n'est pas gratuit, il comprend des dizaines de milliers de kilomètres de lignes, et le maintien de la stabilité du réseau n'est pas non plus gratuit.

Malgré cela, les consommateurs suisses doivent payer chaque année des centaines de millions de francs de frais de réseau trop élevés. Le surveillant des prix Stefan Meierhans a calculé dans la «NZZ am Sonntag» qu'environ 400 millions de francs par an ont été payés en trop pendant la période des taux d'intérêt bas «C'est tout simplement une quantité d'argent démentielle qui est tirée de la poche des consommateurs». Ces bénéfices excessifs sont en outre nuisibles à l'économie nationale, ajoute Stefan Meierhans.

Le Conseil fédéral veut réduire les bénéfices

Le groupe des gros consommateurs d'électricité (GGS), qui comprend des entreprises comme Migros et Swiss Steel, pointe les bénéfices trop élevés des opérateurs électriques. Pour 2024, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Suisse, Swissgrid, et les entreprises électriques prévoient des prélèvements de 900 millions de francs. Le directeur du GGS, Roger Ambort, dénonce dans le journal une «avidité sans limite» et critique la méthode de calcul permettant des bénéfices excessifs.

Ces critiques virulentes font réagir le Conseil fédéral, qui a reconnu la nécessité d'agir et prévoit d'adapter la formule de calcul des bénéfices. Mais le secteur de l'électricité s'y oppose.