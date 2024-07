Coop réduit ses prix sur les articles d'hygiène menstruelle plus tôt que prévu

Tampons et serviettes moins chers

1/5 Chez Coop, les produits d'hygiène menstruelle sont désormais moins chers.

Jean-Claude Raemy

Les femmes seront sans doute plus nombreuses que les hommes à se réjouir de cette baisse de prix imminente: à partir de 2025, certains articles de consommation seront moins taxés en Suisse et principalement les articles d'hygiène féminine tels que les serviettes et les tampons. Ceux-ci seront soumis à un taux de TVA réduit de 2,6% à partir de janvier prochain.

Le géant du commerce de détail Coop ne va cependant pas attendre aussi longtemps. Pour les tampons, serviettes hygiéniques, protège-slips, coupes menstruelles et sous-vêtements, les clientes de Coop bénéficient dès maintenant de prix réduits d'au moins 8,1%. Cela vaut aussi bien pour les articles Coop que pour les articles de marque, confirme une porte-parole.

En d'autres termes, Coop supporte les coûts du montant de la TVA et réduit sa propre marge sur de tels produits. La TVA de 8,1% continue de figurer sur le ticket de caisse, mais les prix réduits y apparaissent. Par exemple, 20 pièces de Tampax Compak Super coûtent désormais 4,50 francs au lieu de 4,95. La même réduction de prix s'applique à OB ProComfort Normal en boîte de 32 tampons. «Aucune autre adaptation de prix n'est prévue pour le 1er janvier 2025», précise Coop à la demande de Blick. Le détaillant bâlois compensera alors la nouvelle TVA réduite en vigueur.

Déjà appliqué chez Aldi Suisse

De quoi attirer plus de clientes? Une comparaison des prix des produits susmentionnés montre que Coop sera dorénavant nettement moins chère que Migros. Cette dernière n'a pas encore prévu d'action particulière à ce sujet et se contente de déclarer à Blick qu'elle «s'engage systématiquement pour des prix de vente plus avantageux».

De son côté, Aldi Suisse a déjà pris les devants en janvier 2024. Pour les produits d'hygiène féminine de marque, les prix des tampons ou des serviettes hygiéniques ont baissé depuis longtemps de 6,9%. De son côté, Lidl promet: «Si le taux de TVA des articles d'hygiène féminine devait changer en vertu de la loi, notre clientèle profiterait également d'avantages dans ce domaine.»