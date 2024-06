Un immeuble prend feu à Lausanne, un enfant acheminé à l'hôpital

Samedi 22 juin, vers 15h45, des policiers et des sapeurs-pompiers lausannois, ainsi que des ambulanciers et un médecin du SMUR sont intervenus sur la rue de la Borde, où un incendie a été signalé.

Une cinquantaine de personnes habitant l’immeuble se trouvaient sur la rue, après avoir spontanément quitté le bâtiment pour ne pas être exposées aux fumées. (Image d'illustration)

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers du SPSL, appuyés par les pompiers du SDIS La Mèbre, ont pénétré dans un appartement en feu, puis ont maîtrisé le sinistre. Ce logement a été très fortement endommagé, indiquent les forces de l'ordre lausannoises.

Une cinquantaine de personnes habitant l’immeuble se trouvaient sur la rue, après avoir spontanément quitté le bâtiment pour ne pas être exposées aux fumées. Six d’entre-elles ont été vues sur place par le médecin du SMUR et les ambulanciers. Un jeune enfant a été pris en charge afin d’être acheminé dans un établissement hospitalier.

Causes du sinistre inconnues

Peu avant 17 heures, les habitantes et habitants de l’immeuble ont pu regagner leur logis. Les agents de la police municipale de Lausanne ont sécurisé les lieux durant cette intervention, et géré une zone d’accueil pour les personnes ayant quitté l’immeuble. Les spécialistes incendie de la Police judiciaire de Lausanne se chargeront des investigations visant à établir les causes du sinistre.

Cette intervention a nécessité l’engagement de 8 policières et policiers de la police municipale de Lausanne, de 8 sapeurs-pompiers professionnels du SPSL Lausanne, de 10 sapeurs-pompiers du SDIS La Mèbre, de deux ambulances et du SMUR.