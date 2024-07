Un jeune Suisse meurt dans un accident de quad en Croatie

Un tragique accident a eu lieu sur l'île croate de Murter mercredi soir. Un jeune Suisse de 21 ans a perdu le contrôle de son quad et a chuté dans une pente rocheuse. Le jeune homme est décédé sur le lieu de l'accident.

1/2 L'île de Murter se trouve dans la mer Adriatique, entre les villes de Zadar et de Split.

Georg Nopper

Mercredi à 19h24, un jeune Suisse de 21 ans a perdu la vie sur l'île croate de Murter alors qu'il conduisait un quad sur une colline. C'est ce que rapporte la télévision publique croate HRT.

Selon les indications de la police, le jeune homme roulait sur une route caillouteuse et non goudronnée en montée. Alors qu'il tournait brusquement à gauche, il a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison encore inconnue et a chuté dans une pente rocheuse.

La Confédération a contacté ses proches

Bien qu'il portait un casque comme le veut la réglementation, le jeune Suisse a succombé à ses blessures sur le lieu de l'accident. Après examen, son corps a été transporté au service de pathologie d'un hôpital de la ville de Šibenik.

Le lieu de résidence de l'homme en Suisse n'est pas connu. Contacté par Blick, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indique qu'il «a connaissance du décès d'un citoyen suisse en Croatie et est en contact aussi bien avec les proches qu'avec les autorités croates.» Pour des raisons de protection de la personnalité, il n'est pas possible de donner d'autres informations.