Une voiture s'encastre dans un centre sportif et blesse gravement deux enfants

Loïck Mauroux Journaliste Blick

L'octogénaire voulait entrer dans le P+R sur la gauche. Photo: Google Street view

Samedi aux alentours de 10h15, une conductrice âgée de 80 ans a percuté avec sa voiture le centre sportif de Sous-Moulin à Thônex. Il semblerait que l'octogénaire voulait simplement accéder au parking P+R proche.

La femme a percuté plusieurs personnes alors qu'elle perdait le contrôle de son véhicule. Ce dernier s'est encastré dans un mur. Selon la police, un premier bilan fait état de six blessés, deux adultes et quatre enfants. Parmi eux, deux enfants et la conductrice présentent de graves blessures.

Selon les informations de 20 minutes, au moins deux blessés auraient leur pronostic vital engagé.