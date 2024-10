Peine de 20 ans de prison confirmée pour un féminicide à Zurich

ATS Agence télégraphique suisse

La justice zurichoise a confirmé mardi en appel la peine de vingt ans de prison infligée à un Turc de 49 ans pour l'assassinat de son épouse, en octobre 2021. L'assassin écope aussi d'une expulsion du territoire suisse durant quinze ans.

Il y a trois ans et demi, la victime âgée de 30 ans a annoncé à son mari, qui purgeait une peine de prison, qu'elle vivait désormais en couple avec un autre homme et qu'elle entendait demander le divorce. Il l'a alors menacée, ce qui lui a valu une interdiction de s'approcher d'elle à sa sortie de prison.

Il sort de prison, la menace, puis la tue

En septembre 2021, il s'est rendu au domicile de son épouse à Zurich-Altstetten et l'a menacée de mort lorsqu'il l'a vue en présence de son nouveau compagnon. Il est passé à l'acte quelques jours plus tard dans l'entrée de l'immeuble où elle habitait. L'homme a asséné dix coups de couteau à sa victime avant de s'enfoncer le couteau dans le ventre, puis de s'enfuir en voiture.

Devant à la Cour suprême zurichoise, des voisins ont témoigné de la scène d'horreur qu'ils ont vue depuis leur fenêtre, après avoir été effrayés par les cris entendus. En outre, l'ADN du prévenu a été prélevé sur un étui de couteau trouvé dans la voiture de l'accusé.

Version de l'accusé peu crédible

Face aux juges, l'accusé a reconnu avoir tué son épouse, mais déclaré qu'elle l'avait attaquée en premier avec un couteau, l'avait blessé et qu'il ne se souvenait plus de la suite de la scène. La Cour n'a pas cru à cette version. Comme le Tribunal de district de Zurich en octobre 2023, les juges cantonaux ont reconnu le prévenu coupable d'assassinat et l'ont condamné à vingt ans de prison et à une expulsion durant quinze ans.

La procureure avait exigé la prison à perpétuité pour ce féminicide. La défense avait demandé que la peine ne dépasse pas cinq ans de prison pour meurtre passionnel. Lors de l'énoncé du jugement, le prévenu a explosé de fureur, accusant la Cour d'avoir «mal travaillé» et de vouloir l'anéantir uniquement parce qu'il était un étranger. Il a aussitôt quitté la salle d'audience, flanqué de deux policiers.