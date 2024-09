Daniel Kestenholz

Une photo émouvante montre l'Américaine de 64 ans avant qu'elle ne s'allonge pour mourir dans la capsule de suicide Sarco lundi dernier. Photo: Volkskrant / Daily Mail

Lundi en fin d'après-midi, une Américaine de 64 ans s'est allongée dans la capsule suicide futuriste Sarco dans le canton de Schaffhouse. Quelques minutes plus tard, elle était morte.

Une photographe néerlandaise a été témoin de la première utilisation de la capsule mortelle. Elle a été brièvement arrêtée et, après sa libération, elle a publié le procès-verbal des événements dans la forêt de Schaffhouse.

Une photo émouvante

Dans le journal «Volkskrant», la photographe décrit en détail comment elle a vécu les derniers moments de la mère de deux enfants et sa mort dans la forêt isolée, à environ cinq kilomètres de Merishausen (SH).

Avec une photo sobre et émouvante, la Hollandaise montre la femme aux cheveux blond chiné, debout devant la capsule, sans que son visage soit reconnaissable. Au moment de faire ses derniers pas, la femme porte un pull moelleux de couleur crème, un pantalon noir et des sandales ouvertes.

Aucune hésitation

Après un bref moment de recueillement devant la capsule, l'Américaine serait entrée sans hésitation et se serait allongée. Grâce à un code d'accès valable 24 heures, elle a activé un programme informatique. Une voix robotique lui a posé quelques questions, dont la dernière fut: «Si vous voulez mourir, appuyez sur ce bouton.» La femme, qui souffre d'une déficience immunitaire, n'aurait pas hésité une seconde.

Quelques instants plus tard, la chambre scellée a été privée d'oxygène par l'injection d'azote. A 16h01, la femme aurait été déclarée morte. Selon la photographe présente, sa mort aurait été «paisible et indolore».

L'inventeur de la capsule de suicide, surnommé «Dr. Tod» par ses opposants, d'après une abréviation de «sarcophage», vit aujourd'hui aux Pays-Bas. D'après le rapport, Philip Nitschke, né en Australie, était connecté depuis l'Allemagne.

Une personne reste en détention

Le parquet de Schaffhouse, qui enquête sur l'organisation d'aide au suicide The Last Resort, présidée par l'épouse de Philip Nitschke, n'a pas donné d'informations plus précises sur les arrestations. Le rapport du «Volkskrant» laisse entendre qu'outre l'Américaine, quatre personnes étaient présentes – dont la photographe et le vice-président de The Last Resort, le psychologue allemand Florian Willet.

Trois des quatre personnes arrêtées ont été libérées mercredi. Cependant, la dernière personne ne semble pas sortie d'affaire. Le tribunal des mesures de contrainte de Schaffhouse a ordonné sa détention préventive demandée par le Ministère public.

Un choix soutenu par ses fils

Avant de mourir, l'Américaine avait dû donner une explication orale sur sa démarche «lourde de conséquences» avant de pouvoir s'allonger dans la capsule. Dans cet enregistrement de plus de quatre minutes, elle a dit, selon les informations recueillies, qu'elle souffrait depuis deux ans de graves troubles chroniques. Ses deux fils, qui n'étaient pas présents, soutiendraient sa décision à 100%.

Le suicide au moyen de cette capsule n'est pas autorisé en Suisse. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider déclare: «La capsule-suicide Sarco n'est pas conforme à la loi à deux égards.» Elle enfreint la législation sur la sécurité des produits. «Elle ne doit pas être mise sur le marché.» La ministre de la Santé du Parti socialiste (PS) constate en outre que l'utilisation de l'azote dans la capsule de suicide est contraire à la loi sur les produits chimiques.