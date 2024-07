Qui sont les jeunes les mieux entraînés de Suisse par canton?

Plus de la moitié des jeunes hommes et femmes sont bien entraînés: c'est le constat de l'armée suisse face aux résultats de son test de condition physique 2023. Mais en y regardant de plus près, on constate que de grandes différences existent entre les cantons.

1/5 33'701 jeunes hommes et 642 jeunes femmes se sont soumis au test de condition physique militaire 2023.

Daniel Ballmer

Pas de jeunesse paresseuse! Au cours des trois dernières années, la proportion de jeunes gens entraînés a augmenté de 6%, se félicite l'armée suisse. Plus de la moitié des conscrits sont considérés comme bien entraînés. Au total, 33'701 jeunes hommes et 642 jeunes femmes se sont soumis au test de fitness militaire 2023. Mais en y regardant de plus près, de fortes différences entre les cantons émanent du lot.

La médaille d'or revient au canton du Tessin. Avec 62,7%, le pays ensoleillé de la Suisse présente la plus grande proportion de personnes entraînées. C'est ce qui ressort de l'évaluation de l'armée. Zoug et Nidwald occupent les deuxième et troisième places. En revanche, les Neuchâtelois et les soldats de Rhodes-Extérieures sont les moins en forme. En queue de peloton, les jeunes Uranais ferment la marche: 46,9% sont considérés comme bien entraînés, soit tout de même 15,8 points de pourcentage de moins que les Tessinois de l'autre côté du Gothard.

Les Tessinois lancent loin

Le test de sport de l'armée comprend cinq exercices: saut en longueur debout, lancer de médecine ball, test de force du tronc, appui sur une jambe et course d'endurance. Des différences existent aussi dans les disciplines individuelles. Les habitants des Rhodes-Intérieures et des Grisons sont les meilleurs sauteurs en longueur à l'arrêt: 2,32 mètres en moyenne! En revanche, les hommes de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne ne vont pas bien loin. Ils manquent d'élan et ne vont pas plus loin que 2,20 mètres.

Les grands sportifs, les Tessinois, triomphent au lancer de médecine ball. En position assise, ils sont capables de lancer l'objet de deux kilos à une distance moyenne de 6,48 mètres. Les Appenzellois ont plus de mal, puisqu'ils n'atteignent que 6,19 mètres. Il en va tout autrement du test de force du tronc, pour lequel les habitants de Rhodes-Intérieures ont su convaincre. Les habitants de Bâle-Ville doivent se contenter de la dernière place.

Le poids, grand influenceur de la performance

Les Tessinois sont également ceux qui tiennent le plus longtemps en équilibre sur une jambe – 55,6 secondes en moyenne. Les Schaffhousois arrivent en dernière position avec 39,6 secondes. En course d'endurance, les habitants des Rhodes-Intérieures devancent tous les autres.

Le poids entre autres a une influence sur les performances sportives. Et cela peut commencer dès le plus jeune âge. Les Nidwaldiens ne semblent pas avoir de soucis à se faire. Ils sont 73,1% de personnes à avoir un poids normal. En bas de peloton, les habitants de la ville de Bâle ne sont que 59,3%.

Les Bâlois sont en tête dans ce domaine: 11,6% d'entre eux sont obèses. De manière générale, l'armée constate que la part des conscrits en surpoids augmente légèrement. Cela reflète la tendance générale de la société. Néanmoins, environ 80% des jeunes répondraient aux recommandations de la Confédération en matière d'activité physique et seraient suffisamment actifs.