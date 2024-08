Le géant américain Vail Resorts s'arrache les pistes de ski suisses

Après Andermatt et Crans Montana, l'investisseur américain Vail Resorts a dans son viseur une troisième acquisition importante en Suisse. Il s'agirait de la piste de ski de Laax dans les Grisons, selon des sources indépendantes les unes des autres. Blick vous dit tout.

Martin Schmidt et Jean-Claude Raemy

Le géant américain Vail Resorts ne semble pas étancher sa soif! «Je sais de source sûre que cinq à six domaines skiables en Suisse et en Autriche sont dans le collimateur de Vail Resorts», déclare Pierre Besson à Blick. Le chef de la Magic Mountains Cooperation dispose d'un excellent réseau en Suisse, puisque sa coopérative commercialise le Magic Pass. L'abonnement est valable pour 80 domaines skiables en Suisse et compte déjà 180'000 abonnés. Selon Pierre Besson, l'inquiétude règne dans les montagnes face à l'offensive américaine.

La rumeur la plus chaude

L'investisseur américain des domaines skiables, dont le chef de pays est Mike Goar, a d'abord dans son viseur une troisième grande acquisition en Suisse. C'est ce que confirment à Blick trois fonctionnaires indépendants les uns des autres, tous issus du secteur suisse des remontées mécaniques et du tourisme. Selon eux, la Weisse Arena, avec les remontées mécaniques de Flims-Laax-Falera dans les Grisons, figure en tête de la liste des achats.

C'est la rumeur la plus chaude qui circule actuellement dans la branche, avant l'ouverture de la saison d'hiver en Suisse. Ces deux dernières années, Vail Resorts a déjà fait sensation en rachetant pour plusieurs millions les domaines skiables et les remontées mécaniques de Crans-Montana et d'Andermatt.

Les deux parties concernées, Vail et le groupe Weisse Arena, restent discrètes: «Nous ne commentons pas les rumeurs», disent-ils à l'unisson. De nombreuses questions de Blick restent sans réponse. Reto Gurtner, chef de la Weisse Arena, répond habituellement de manière directe et simple aux demandes qui lui sont adressées personnellement par mail et WhatsApp. Il fait maintenant appel à son service de presse. La réponse, succincte, est qu'il n'y a actuellement aucune discussion sur une vente. La porte-parole laisse toutefois une porte ouverte: la vente d'actions est bien sûr toujours une option.

Les indices d'une vente

Vail Resorts est coté à la bourse de New York. Une confirmation des intentions d'achat et des négociations de reprise auraient une influence directe sur le cours de l'action.

Les indices d'une possible vente de la Weisse Arena à Vail Resorts ne sont toutefois pas à écarter. La direction du groupe de Laax serait devenue réticente à investir dans le développement de la destination, rapporte un initié de la Weissen Arena. Cette personne cite comme exemple les investissements dans des projets de numérisation. Une procédure habituelle pour les entreprises qui doivent être vendues. «Rendre la mariée belle», poursuit l'initié. La Weissen Arena répond à cela: elle est depuis des années une pionnière en matière de numérisation dans le tourisme et continuera à l'avenir sur cette voie.

Autre indice: cinq membres du management ont quitté la Weisse Arena depuis décembre. Parmi eux, le CEO. Une perte de savoir importante qui ne pèserait guère dans la balance en cas d'arrivée des Américains. À l'époque, l'entreprise avait justifié le départ du CEO par des conceptions différentes de l'orientation stratégique sur le développement futur et autonome d'Arena.

Interrogée, l'entreprise a nié que cette saignée soit liée à une éventuelle vente. Mais fait étrange: Reto Gurtner dirige à nouveau lui-même la Weisse Arena depuis huit mois, à titre intérimaire. Le fait qu'aucun successeur n'ait encore été présenté attise encore les rumeurs de participation de Vail.

Vail a déjà voulu acheter le domaine skiable de Laax

L'intérêt de Vail Resorts pour le domaine skiable de Laax est indiscutable. Le groupe américain a depuis longtemps des vues sur la Weisse Arena et a déjà été approché par Reto Gurtner il y a des années, avec une intention d'achat. Le roi de la montagne grison, comme on l'appelle aussi, l'a confirmé à Blick en mars 2022. Rien de surprenant que Vail se présente à nouveau avec un caddie.

Laax correspond mieux que tout autre domaine skiable au géant américain, qui souhaite se développer rapidement en Suisse et en Autriche, pays au fort pouvoir d'achat. Outre les remontées mécaniques, les Américains exploitent également des écoles de ski, des restaurants, des hôtels, d'autres hébergements et des magasins de sport. Le groupe peut ainsi proposer aux clients une offre d'un seul tenant. La Weisse Arena est sur la même lignée. «Nous avons copié le modèle de nos amis et l'avons amélioré», avait alors déclaré Reto Gurtner à Blick.

Pour les actionnaires, une vente serait bénéfique. Vail Resorts aurait payé 2,5 fois la valeur du marché pour le paquet de Crans-Montana, selon le patron de Magic Pass, Pierre Besson. Reto Gurtner profiterait aussi d'un prix d'achat élevé en tant qu'actionnaire principal du groupe Weissen Arena.

Cette destination est toutefois une affaire sentimentale pour le visionnaire Reto Gurtner. Il a repris les remontées mécaniques de Laax de son père et les a développées pour en faire une arène de ski. Néanmoins, le temps a peut-être sonné pour lui de faire ses adieux et de confier son groupe à des mains américaines.