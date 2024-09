Une violente tempête de pluie va frapper la Suisse jeudi

De fortes pluies et des rafales vont frapper la Suisse, en particulier le nord du Tessin et le sud des Grisons. L'Office fédéral de la météorologie met en garde contre des inondations et des glissements de terrain. Quel sera le temps dans les prochains jours?

Christina Benz

Jeudi, la pluie s'abattra sur la Suisse. Le nord du Tessin et le sud des Grisons seront les plus touchés. Photo: Screenshot Meteo News

La Suisse est menacée par la pluie: un changement de temps qui n'apportera pas seulement une grisaille inconfortable, mais aussi de fortes précipitations. Selon Michael Eichmann de Meteo News, la journée de jeudi en particulier promet des intempéries. «Dans la nuit de mercredi à jeudi, un front chaud va se lever, apportant un temps maussade ainsi que de fortes précipitations», explique le météorologue. Il restera stationnaire sur la Suisse toute la journée de jeudi.

Ce front météorologique apportera entre 20 et 40 millimètres de précipitations sur le Plateau, voire davantage dans l'ouest et le nord-ouest. Mais c'est le nord du Tessin et le sud des Grisons qui seront les plus arrosés: «Là, les précipitations pourraient atteindre des valeurs à trois chiffres», précise le météorologue. Les Préalpes et les Alpes centrales et orientales ne recevront que peu de pluie. Là, le foehn assure plus longtemps un temps sec.

«Des inondations et glissements de terrain peuvent se produire»

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie lance une mise en garde: il existe un danger considérable lié à la montée du niveau des eaux des ruisseaux et des rivières ainsi qu'à la possibilité de glissements de terrain sur les pentes raides. «En raison des précipitations parfois importantes, le niveau des rivières et des ruisseaux va augmenter, des crues locales ou des glissements de terrain ne sont pas exclus», confirme Michael Eichmann en évoquant le danger.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie lance un avertissement: il y a un risque de montée des eaux et de glissements de terrain. Photo: Screenshot Meteoschweiz 1/2

Les pluies intenses apportent non seulement beaucoup d'eau, mais aussi de fortes rafales, ce qui aggrave la situation, notamment en plaine et en montagne. Malgré la pluie, il n'y aura pas de fort refroidissement. Les températures se stabiliseront entre 16 et 17 degrés. Les vallées propices au foehn pourront atteindre jusqu'à 20 degrés.

Rafales jusqu'à 60 kilomètres par heure

La population devrait faire preuve de prudence: l'Office fédéral de météorologie et de climatologie recommande d'éviter les zones riveraines des cours d'eau et des lacs, ainsi que les pentes abruptes. Il faut également éviter de se trouver près des ruisseaux en montagne. Des laves torrentielles peuvent s'y produire soudainement.

Ces conditions météorologiques pourraient également perturber le trafic routier, prévient l'Office fédéral de météorologie et de climatologie. Des temps de trajet plus longs et un risque d'accident accru en raison d'une mauvaise visibilité et de routes glissantes sont d'autres conséquences possibles.

Alors que la pluie s'atténuera vendredi matin, le vent restera fort: «Le vent sera parfois assez fort, avec des rafales allant jusqu'à 60 kilomètres par heure, même en plaine», précise le spécialiste de la météo.

Le météorologue prévoit un temps plus clément pour la fin de la semaine. «Le week-end, les températures descendront à 14 degrés. Après un samedi variable et parfois humide, le temps s'asséchera dimanche. Dimanche après-midi, le temps devrait être assez agréable, voire ensoleillé.»