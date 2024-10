«Nous devons veiller à ne pas devenir un Disney Land alpin»

En montagne, tout le monde se tutoie. Qu'il s'agisse d'une pop star, d'un astronaute ou d'un alpiniste. Le Zermattois Richard Lehner les a tous côtoyés. Le guide et sauveteur de montagne parle de la fascination et des dangers des hautes cimes.

Richard Lehner est monté plus de 250 fois sur le Cervin.

Katja Richard

Richard Lehner, combien de fois avez-vous escaladé le Cervin?

Plus de 250 fois. La première fois que je suis monté au sommet, j'avais 18 ans. J'ai suivi mon père. Il était guide de montagne et adorait le Cervin. Il y est monté 600 fois et connaissait l'itinéraire par cœur. Il montait rapidement et je devais veiller à ne pas le lâcher. Si je me trompais de deux mètres, il me corrigeait. Mais je n'étais pas si loin du but.

Était-il un professeur sévère?

Non, on s'amusait toujours. Mon grand-père était déjà guide de montagne, et quand j'étais petit, j'ai souvent participé à de petites randonnées. J'ai appris à me déplacer en montagne et à grimper comme d'autres apprennent à marcher, c'était naturel.

Et vous visez combien de d'ascension supplémentaire?

Pas 250 fois de plus. Il y a parfois trop de monde et il y a beaucoup d'autres beaux sommets et itinéraires à voir. Mais bien sûr, le «Horu», c'est ainsi que nous appelons affectueusement le Cervin en dialecte haut valaisan, est notre montagne locale et notre emblème ici à Zermatt.

Richard Lehner est sauveteur et guide de haute montagne. Il est aussi dans l'hôtellerie et gère des cabanes de montagne.

Plus de 3000 personnes veulent y monter chaque année, qu'est-ce qui les fascine tant?

Il suffit de regarder par la fenêtre. Comme cette corne se suffit à elle-même et domine tout le reste. Elle a un aspect différent à chaque lumière et dégage une magie et une force très particulière. Ce sommet est unique au monde. Que les gens s'y sentent attirés n'a rien d'étonnant.

C'est aussi ce qui fait que beaucoup échouent et doivent faire demi-tour. Près de 600 alpinistes ont trouvé la mort en tentant de gravir le sommet. Qu'est-ce qui rend le Cervin si dangereux?

C'est une ascension complexe et exigeante. Certains se surestiment et sous-estiment la montagne. Ils manquent de compétences et de condition physique, souvent un équipement insuffisant s'y ajoute, et certains partent sans guide de montagne. Ils ne peuvent alors pas respecter l'horaire prévu.

Combien de temps dure le tour complet?

En général, huit heures, mais certains partent trois jours et trois nuits. Nous, les guides de montagne, nous partons à quatre heures du matin, puis nous redescendons avec nos clients vers midi. Parfois, un appel d'urgence arrive l'après-midi à 16 ou 17 heures. A ce moment-là, il faudrait être redescendu depuis longtemps ou avoir fait demi-tour.

Vous intervenez également en tant que sauveteur de montagne. Est-ce que ces situations vous énervent parfois?

Tout le monde peut se retrouver en difficulté. Mais lorsque cela arrive par imprudence, et c'est malheureusement de plus en plus souvent le cas, je n'ai pas autant de compréhension. Dans de nombreux cas, on n'aurait pas besoin d'en arriver là si on respectait les règles de base de l'alpinisme. Cela vaut aussi pour les randonnées.

Il y a deux ans, vous avez sorti une jeune Russe d'une crevasse... elle était en baskets...

Et seule! Elle était avec nous à la cabane du Mont Rose et voulait traverser le glacier pour aller en Italie. Malgré tous les avertissements et les conseils, elle est partie en short et en baskets. En cours de route, elle a de nouveau été mise en garde par un guide de montagne. Mais rien n'y a fait.

Et ensuite?

Deux jours plus tard, des alpinistes l'ont entendue crier depuis une crevasse. De 15 mètres de profondeur. Elle était prisonnière de la glace depuis plus de 48 heures et n'avait qu'un petit talon sur lequel se tenir. Sa température corporelle était encore de 28 degrés. C'était un miracle qu'elle ait survécu. En haut, nous l'avons réchauffée du mieux que nous pouvions. J'ai tout de suite continué à voler vers le prochain sauvetage. Je ne l'oublierai pas non plus.

Le père de Richard Lehner connaissait déjà le Cervin comme sa poche.

Pourquoi?

Je suis descendu dans une crevasse au moyen d'un treuil pour récupérer un alpiniste. J'ai atterri sur une sorte de pont de glace, mais il s'est effondré sous moi et je suis tombé dans l'eau glacée. L'homme en bas était à la fois si heureux que je sois là et si paniqué qu'il a sauté après moi et s'est accroché à moi. Je ne pouvais pas utiliser la radio et j'avais du mal à nous maintenir à flot dans l'eau glacée. Jusqu'à ce que les collègues en haut nous remontent.

Est-ce que vous avez parfois peur pour votre propre vie?

Une situation où j'ai vraiment eu peur, c'est lors d'un sauvetage sur le plateau du Breithorn. Il est considéré comme l'un des sommets de 4000 mètres les plus faciles. Un homme s'était blessé au pied et, en raison du mauvais temps, nous n'avons pas pu y aller en hélicoptère, c'est pourquoi nous sommes montés en traîneau de sauvetage. Sur le chemin du retour vers le Petit Cervin, un énorme front orageux s'est abattu sur nous.

« «Il y a eu des situations lors desquelles j'ai eu vraiment très peur» »

Qu'est-ce que vous avez fait?

Nous nous sommes mis en position accroupie. Le tonnerre nous a presque cassé les oreilles, les éclairs tombaient tout autour de nous, et au bout de 40 minutes, nous étions recouverts de 30 centimètres de grésil.À cette altitude, on est beaucoup plus exposé aux éléments, c'est vraiment violent. Ce qui me fait peur, ce sont les situations que je ne peux pas contrôler, comme une chute de pierres, une avalanche ou un orage. On peut évaluer soi-même les difficultés techniques. Désormais, si quelque chose se prépare, je préfère faire demi-tour.

Parfois, vous devez récupérer des personnes décédées. Que ressentez-vous dans ces moments?

C'est toujours une épreuve, notamment parce qu'il est trop tard pour les secours. J'aborde cela de la manière la plus pragmatique possible. Et au moment où nous fermons le sac mortuaire, j'essaie moi-même d'en finir et de ne pas ramener d'images à la maison. Il arrive parfois que nous accompagnions plus tard des proches sur le lieu du crash, afin qu'ils puissent leur faire leurs adieux.

Vous n'êtes pas seulement guide de montagne, mais aussi hôtelier à Zermatt et gardien de refuge sur le Mont Rose. Comment arrivez-vous à tout concilier?

Je ne le fais pas seul, mais en équipe. Lorsque mes fils étaient encore petits, j'ai géré la cabane Gandegg avec ma femme. Il s'agit d'une cabane traditionnelle avec des dortoirs, sans eau courante et avec des toilettes à l'anglaise. C'était en partie un défi, mais c'était aussi un bon moment pour la famille.

En revanche, la cabane du Mont Rose est luxueuse, peut-on encore parler de cabane avec 120 lits?

C'est une construction ultramoderne avec des panneaux solaires, une station d'épuration et des chambres individuelles.C'est un certain luxe pour les hôtes, mais cela offre aussi plus de confort pour les employés. Ainsi, je n'ai rien contre une douche chaude après une randonnée en montagne, mais je peux aussi m'en passer. Cela dépend toujours du lieu et de la manière dont on se déplace.

Pour Blick, Richard Lehner rappelle les dangers de la montagne.

Ces derniers temps, on entend beaucoup de plaintes de la part des gardiens de cabane concernant des clients irrespectueux, comment cela se passe-t-il pour vous?

Seuls ceux qui sont à l'aise en terrain alpin peuvent monter ici. L'itinéraire exigeant qui mène de la station Rotenboden du Gornergratbahn à la cabane dure quatre heures. Ainsi, ce sont surtout des alpinistes expérimentés qui montent. Mais il y a un certain nombre de règles à respecter.

Quelles sont ces règles?

Laisser ses chaussures de montagne et ses crampons à l'entrée ou débarrasser soi-même son assiette. Certains clients se lèvent déjà à trois heures parce qu'ils partent en excursion. Si l'un d'entre eux oublie son assiette, ce n'est pas grave. D'autres profitent du ciel étoilé et ne se couchent qu'à minuit. Nous sommes donc en service 24 heures sur 24, et chacun doit tenir compte de l'autre.

En parlant d'overtourism, comment vivez-vous le flux de visiteurs à Zermatt?

Il y a déjà certains endroits où il y a de très grandes foules. Par exemple au Stellisee, où le Cervin se reflète dans l'eau. Ou sur le Gornergrat, au Riffelsee. Certains montent simplement pour une photo. Bien sûr, les gens se réjouissent de la beauté du paysage de montagne. Mais nous devons aussi veiller à ne pas devenir un Disneyland alpin.

Y a-t-il encore des endroits vierges?

Oui, il suffit en fait de bifurquer quelques mètres plus loin dans une autre direction pour se retrouver à nouveau seul dans le silence du monde de la montagne.

L'homme a accompagné des personnalités célèbres au sommet.

À quelle fréquence êtes-vous encore en route en tant que guide de montagne?

Je ne pars plus en excursion qu'avec des habitués, qui sont en partie des gens que je connais depuis 20 ans. Avec ces groupes privés, j'organise des randonnées en montagne et à ski au Groenland, en Norvège et en Amérique du Sud. Je ne monte plus au Cervin qu'avec des clients qui ont de l'expérience et qui se sont entraînés pour cela.

Vous avez aussi accompagné des personnalités célèbres en montagne, comme Phil Collins?

Je ne peux rien dire à ce sujet. Mais oui, il y avait de tout, des pop stars, des astronautes et des politiciens. Ce sont de très belles expériences, et c'est passionnant de rencontrer de telles personnalités dans un tout autre contexte et de leur faire découvrir le monde de la montagne.

Tout le monde est-il égal en montagne?

Nous nous tutoyons tous! Et quand on est plus proche du ciel et des éléments, on se rapproche aussi humainement et on a des échanges différents. Pour moi, ce ne sont pas des superstars, et ils ne veulent d'ailleurs pas l'être quand ils viennent vivre cette expérience.

En tant que sauveteur, il a parfois dû faire face à des situation difficiles.

Qu'apprend-on sur soi-même en montagne?

On apprend à mieux se connaître. La montagne révèle la vraie nature de l'homme. En quittant l'environnement habituel et la zone de confort, les faiblesses et les forces apparaissent à la surface. Celui qui dépasse ses limites et persévère un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet a aussi un sentiment de réussite. C'est un souvenir pour la vie et cela peut renforcer le quotidien.

Il vous reste du temps libre?

Je me réserve déjà des jours où je peux me déconnecter. C'est aussi un peu saisonnier. Parfois, je travaille quasiment toute la journée, mais ensuite, je prends aussi un bol d'air. Ce que je préfère, c'est faire des choses avec mes fils. En ski ou en vélo. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au sommet à chaque fois.