Après les orages du week-end, la nouvelle semaine apporte beaucoup de soleil et des températures en hausse. La menace d'averses et d'orages sera toutefois de retour pour le weekend. Un front froid traverse la Suisse.

1/4 «Ensoleillé» – c'est le mot qui décrit le mieux les prévisions météorologiques pour les jours à venir.

Christina Benz

Après un week-end pluvieux, voici une bonne nouvelle. L'été se montre encore une fois sous son meilleur jour et garantit cette semaine beaucoup de soleil et d'envie de se baigner. «Dans le courant de la journée d'aujourd'hui, le ciel se dégage et le temps devient ensoleillé», déclare Michael Eichmann de Meteo News, interrogé par Blick.

La journée d'aujourd'hui a certes débuté sous un ciel nuageux, mais les nuages devraient être dissipés partout dans l'après-midi. Les températures se situent entre 20 degrés à l'est et 24 degrés à l'ouest et, selon le météorologue, elles augmenteront au cours de la semaine. Seule la journée de mercredi sera plus maussade et un peu plus fraîche après une averse dans la nuit. Mais l'après-midi, le soleil devrait à nouveau briller. Les températures les plus élevées arriveront avant le week-end. «Jeudi et vendredi, le temps sera très ensoleillé et les températures atteindront 29 à 30 degrés», précise Michael Eichmann.

Un front froid pour le week-end

Pour le week-end, les prévisions météorologiques ne s'annoncent pas aussi ensoleillées. «Samedi, le temps restera généralement ensoleillé avec des nuages élevés, mais en cours de journée, le risque d'averses et d'orages augmentera à partir des montagnes. Dimanche, un front froid traversera la Suisse et des averses et des orages se produiront. Les températures se rafraîchiront à 25 degrés», rapporte Michael Eichmann. En revanche, le temps restera ensoleillé au Tessin où «le temps restera estival toute la semaine. Les températures oscilleront entre 28 et 31 degrés», précise Michael Eichmann.