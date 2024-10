«Nous voulons proposer des vacances familiales à toutes les couches de la population»

Qui dit vacances en famille en Suisse dit souvent village Reka. Le nouveau chef de Reka, Roland Ludwig, parle dans son interview des nouvelles exigences des clients, de la concurrence étrangère et des nouvelles stratégies de son organisation à but non lucratif.

Lisa Aeschlimann

Alors que le tourisme a énormément évolué ces dernières années, la Caisse suisse de voyage a été obligée de s'adapter. Son nouveau CEO, Roland Ludwig, s'est entretenu avec Blick pour présenter les nouveaux fondements de l'entreprise et évoquer les défis qui l'attendent dans le futur.

Monsieur Ludwig, comment les familles suisses veulent-elles passer des vacances aujourd'hui?

Roland Ludwig: D'une part, les familles suisses ont beaucoup d'attentes en termes de qualité: un appartement de vacances qui soit propre et régulièrement entretenu, mais aussi un buffet au petit déjeuner avec du choix. C'est souvent la base.

D'autre part, elles sont très entreprenantes: une journée de randonnée, une journée de vélo, puis une excursion en ville. Les familles veulent aussi vivre quelque chose dans notre établissement comme aller à l'aire de jeux, à la piscine couverte, faire des grillades ensemble le soir.

La variété est devenue plus importante.

Elles existent encore, ces familles qui partent chaque été ou chaque hiver au même endroit, les vacances classiques Reka. Mais le besoin de changement a définitivement augmenté.

« En tant que Reka, nous travaillons beaucoup plus intensément avec les destinations et les offices du tourisme »

Que doit-on offrir de plus aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans?

Autrefois, on était satisfait d'avoir un appartement de vacances dans un bel environnement. Aujourd'hui, la randonnée seule ne suffit plus, les familles recherchent des activités et des excursions variées. En tant que Reka, nous travaillons beaucoup plus intensément avec les destinations et les offices du tourisme.

Vous avez un exemple?

Dans le village de vacances de Montfaucon dans le Jura, nos hôtes peuvent par exemple fabriquer leur propre montre. Dans le Jura, nous proposons des visites de la fabrique de Tête-de-Moine, un fromage typique de la région. Wildhaus, dans le Toggenburg (SH), accueille un cirque pendant la haute saison.

Qu'est-ce que cela signifie pour Reka?

Reka s'est développée. Grâce à cela, nous pouvons nous adresser à des familles très différentes. C'est l'un de nos grands objectifs: nous voulons proposer des vacances familiales à toutes les couches de la population. Nous continuons à faire attention familles qui ne pourraient pas se le permettre autrement.

Donc aussi pour la classe moyenne.

Dans les villages de vacances que nous rénovons, nous essayons de nous adresser à un public plus large.

Un jacuzzi dans l'appartement de vacances Reka?

Cela commence par des cuisines et des salles de bains de différentes tailles. S'y ajoutent ensuite des offres supplémentaires pour les parents, comme des salles de massage, un jacuzzi ou un bar à vin.

« Le modèle classique de la semaine de vacances de sept jours existe de moins en moins »

Le luxe et le bien-être sont-ils devenus plus importants qu'avant?

Nous constatons que les femmes ont tendance à réserver des offres de massage, tandis que les hommes préfèrent généralement louer un vélo pour une excursion en soirée. C'est devenu plus important. De même, les réservations se font aujourd'hui à court terme et pour des séjours plus courts. Le modèle classique de la semaine de vacances de sept jours existe de moins en moins. Nous devons nous adapter fortement à ces nouveaux souhaits des clients.

Qu'entendez-vous par là?

Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de passer des vacances, mais cela commence dès la réservation. Il y a une offre très large sur les portails en ligne, ce qui fait que nous sommes fortement comparés aux autres. C'est là un nouveau défi.

Pour une semaine de vacances, une famille de quatre personnes trouvera sur Ebookers une chambre d'hôtel avec accès à la plage en Italie à partir de 640 francs, et sur Airbnb un chalet en Suisse à partir de 530 francs. Les offres Reka ne peuvent pas rivaliser.

Il faut comparer ce qui est comparable. Dans nos centres de vacances, il y a des offres supplémentaires qui sont incluses: le club pour enfants Rekalino par exemple. En même temps, nous avons une piscine couverte dans chacun de nos centres de vacances. Les deux ne sont pas bon marché à l'exploitation, mais ils apportent une grande valeur ajoutée à nos clients. De plus, nos prix sont stables. Nous ne les augmentons pas fortement en haute saison, ce qui nous rend particulièrement attractifs à cette période.

« À partir de 700 francs, on peut s'offrir des vacances Reka »

Les hôtels familiaux du Tyrol du Sud ou de l'Allgäu en Bavière proposent également des piscines et une garde d'enfants gratuite. Combien une famille suisse de quatre personnes paie-t-elle aujourd'hui pour une semaine de vacances Reka?

Je dirais qu'à partir de 700 francs, on peut s'offrir des vacances Reka. Cela couvre l'équipement de base, mais pas les frais de voyage et de repas.

Elles sont devenues plus chères ces dernières années.

Oui. Le renchérissement est un facteur, mais aussi le fait que les attentes ont augmenté. Autrefois, on emportait encore souvent soi-même les draps ou on portait soi-même sa valise dans l'appartement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les cuisines sont équipées de lave-vaisselle, chaque village de vacances dispose d'une salle de séjour et d'une aire de jeux.

Votre prédécesseur a déclaré que Reka jouissait d'une grande notoriété en tant qu'institution suisse. Malgré cela, elle est perçue comme poussiéreuse.

Nous sommes perçus comme des fournisseurs de villages de vacances. Mais nous sommes bien plus que cela. Nous sommes aujourd'hui le plus grand prestataire de vacances familiales de Suisse.

A S-chanf (GR), en Haute-Engadine, nous rénovons par exemple un hôtel en collaboration avec une fondation et nous allons le rouvrir comme une sorte de boutique-hôtel familial. Nous nous sommes aperçus que beaucoup de gens ne savent pas ce que nous proposons. Nous voulons changer cela.

Ils doivent se repositionner.

Nous voulons casser l'image classique du village de vacances. Mais cela ne signifie pas que nous allons négliger les villages de vacances. A Lenk (BE), nous reconstruisons tout le village, nous l'agrandissons et nous créons des offres supplémentaires. À Kreuzlingen (TG), nous voulons construire le premier village de vacances au bord du lac et dans une ville.

« Nous ne sommes pas orientés vers le profit. Ce que nous gagnons, nous le réinvestissons »

Comment allez-vous financer ces investissements importants?

En tant que coopérative, nous ne sommes pas orientés vers le profit. Ce que nous gagnons, nous le réinvestissons. Nous voulons investir environ 100 millions de francs sur les cinq prochaines années afin de renouveler et d'étendre notre offre.

C'est beaucoup d'argent. Pourrez-vous y faire face avec vos propres moyens?

Pour cela, nous devons également recourir à des capitaux étrangers.

C'est un risque.

Oui, mais nous sommes convaincus que notre stratégie sera couronnée de succès.

« Nous voulons être clairs: il existe des possibilités de passer des vacances en famille en Suisse »

Dans l'hôtel-boutique de S-chanf, vous voulez vous adresser davantage à un public international. Qu'entendez-vous par là?

Nous affichons presque complet en haute saison et souhaitons exploiter notre potentiel en dehors de cette période – en particulier en septembre, lorsque les vacances d'été sont terminées en Suisse, mais se poursuivent encore dans les pays du sud, au Benelux et en Allemagne. L'objectif est d'attirer de nouveaux hôtes de l'étranger proche, particulièrement ceux du sud de l'Allemagne et des pays voisins.

A l'étranger, presque personne n'aura entendu parler de la Caisse suisse de voyage.

Lorsque nous allons à l'étranger avec Reka, personne ne nous connaît. C'est pourquoi nous voulons délibérément nous y positionner en tant que prestataire de vacances familiales. Nous y voyons un très grand potentiel.

A l'étranger, la Suisse est plutôt connue comme une destination de luxe. Nous voulons être clairs: il existe des possibilités de passer des vacances en famille en Suisse, à un prix que même les familles allemandes de la classe moyenne peuvent se permettre.

Comment comptez-vous y parvenir?

Nous testons actuellement différentes campagnes en ligne, et nous souhaitons ensuite nous positionner encore plus activement par le biais de newsletters, par exemple.

« Nous envisageons d'acheter un autre complexe à l'étranger »

Pour changer de sujet, votre complexe hôtelier «Golfo del Sole» en Italie a enregistré des recettes record pour la deuxième année consécutive. En revanche, le taux d'occupation national stagne.

Après la pandémie, le désir de voyager à nouveau à l'étranger a fortement augmenté. Nos clients veulent aussi pouvoir passer des vacances à la mer au printemps ou en automne. Avec le Golfo del Sole, nous pouvons en outre nous adresser aux familles avec des enfants jusqu'à l'adolescence – ce qui est moins possible dans les villages de vacances. En raison de ce succès, nous envisageons d'acheter un autre complexe à l'étranger.

Où?

L'Italie et la France sont nos principaux centres d'intérêt, les Suisses aiment beaucoup y passer leurs vacances. Nous cherchons un centre de villégiature avec une bonne offre de restauration, accessible en voiture ou en transports publics, idéalement à proximité de la plage. Nous examinons actuellement différents objets.

Êtes-vous déjà en pourparlers?

Nous ne sommes pas encore en négociations concrètes.

Reka devient-elle donc de plus en plus internationale?

La Suisse reste le marché principal, où nous réalisons aussi la plus grande partie des investissements. Mais nous voulons aussi nous développer à l'étranger.

« Il y a davantage de réservations à court terme. Ils ne réservent que lorsqu'ils savent comment le temps va évoluer »

Dans quelle mesure ressentez-vous le renchérissement et la baisse du pouvoir d'achat de ces dernières années?

Avant l'été, nous avons généralement ressenti une réticence à réserver. La réticence est justement plus grande chez les clients étrangers. Ils sont plus sensibles aux prix. Et il y a davantage de réservations à court terme: ils ne réservent que lorsqu'ils savent comment le temps va évoluer. La météo est devenue un facteur très important pour les réservations de vacances.

A propos de la météo: nombre de vos villages de vacances sont situés dans des endroits où l'enneigement n'est pas ou bientôt plus garanti en hiver. Qu'est-ce que cela signifie pour vous?

Dans les régions où l'enneigement est assuré, comme Zinal en Valais ou en Engadine, les réservations se font plus tôt, alors que c'est l'inverse dans les régions où l'enneigement n'est pas assuré.

De plus en plus de familles se demandent comment passer des vacances d'hiver en plus du ski. Notre village de vacances de Lugano-Albonago, par exemple, sera ouvert pour la première fois l'hiver prochain. Nous avons déjà un bon nombre de réservations.