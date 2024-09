Blick

L'homme politique russe Dmitri Rogozine (à droite) est accompagné d'un homme qui porte une arme suisse à la main. La photo aurait été prise sur le front de guerre. Photo: Capture d'écran Telegram

Des pistolets-mitrailleurs fabriqués en Suisse se sont retrouvés sur le front en Ukraine… Dans les mains des Russes, rapportent le «Matin Dimanche» et les titres de Tamedia ce dimanche 15 septembre. Sur une image postée sur Telegram, repérée par nos confrères, un homme politique russe et chef d’une milice prorusse, Dimitri Rogozine, tient l’arme à la main. Interpellée, l'entreprise B&T à Thoune confirme que ce sont bien les pistolets qu'elle a exportés en Russie en 2013 et 2014, qu'on voit sur ce cliché.

Comment est-ce possible? B&T a confirmé avoir livré, il y a dix ans, 50 pistolets-mitrailleurs MP9 en Russie, après avoir déjà expédié trois modèles tests en 2011. Le dernier envoi de marchandises, en mars 2014, a eu lieu peu de temps avant l'annexion de la Crimée par Poutine. Puis la firme a arrêté de faire affaire avec le Kremlin. Pour rappel, durant cette période, le Conseil fédéral avait décidé d’empêcher le contournement des sanctions contre la Russie via la Suisse, et, après 2015, aucune exportation de matériel de guerre vers la Russie n’était plus autorisée, comme le précise le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) dans les colonnes de Tamedia.

Garde personnelle du président

Mais, au moment de l'exportation, la Suisse ne s’était pas associée aux sanctions internationales. D'où le fait que ces armes, initialement destinées à la garde personnelle du président russe, ont pu se retrouver en Russie en toute légalité. Interrogée, l'entreprise exportatrice dit être désolée que «des armes que nous avons fabriquées se retrouvent dans le conflit ukrainien».

Mais B&T souligne que ces «MP9 ont été exportés légalement avec l’autorisation de la Confédération», à l'époque. À noter que ce type d'arme sert principalement à la protection de personnes, avec une portée allant jusqu’à 50 mètres. Ce n'est donc pas exactement une arme propice à la guerre, à l'origine.